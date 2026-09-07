Venezia, la Regata Storica colora il Canal Grande

Venezia torna a celebrare una delle sue tradizioni più spettacolari. Ieri il Canal Grande si è animato con la Regata Storica, appuntamento che ogni anno richiama veneziani e visitatori sulle rive della città.

Ad aprire la giornata è stato il corteo storico-sportivo, con imbarcazioni d’epoca, gondole e figuranti in costume che hanno attraversato il Canal Grande da San Marco fino a Ca’ Foscari.

Poi spazio alle gare, dalle competizioni giovanili fino alla sfida più attesa, quella dei gondolini a due remi. Una festa che unisce storia, cultura e agonismo e che, per un giorno, restituisce il cuore di Venezia alla sua tradizione remiera.