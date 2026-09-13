Aprilia Racing celebra gli 80 anni di Vespa con la livrea «Perla Bianca» a Misano

In occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, Aprilia Racing celebra gli 80 anni di Vespa con una livrea speciale, la «Perla Bianca», che porta in MotoGP la storia del marchio Vespa e quella delle competizioni automobilistiche, ispirandosi a Gilles Villeneuve.

La livrea prende spunto dalla tuta bianca indossata da Gilles Villeneuve nel 1981 al Gran Premio di Monaco di Formula 1, gara che il pilota canadese vinse. Proprio sulla manica della tuta era presente il logo Piaggio Vespa, un legame che oggi Aprilia Racing riprende e reinterpreta in occasione dell’80° anniversario del veicolo più iconico del Gruppo Piaggio.

La «Perla Bianca» crea così un ponte tra la storia di Vespa e quella delle competizioni automobilistiche, due mondi accomunati dalla passione per i motori. Un tributo agli 80 anni di Vespa e a Gilles Villeneuve, il cui talento ha lasciato un segno indelebile nell’immaginario dello sport e continua ancora oggi a ispirare generazioni di appassionati.

Per l’occasione, anche il team Aprilia Racing indosserà una divisa dedicata bianca, coordinata con la nuova livrea della RS-GP26. La tuta originale indossata da Gilles Villeneuve nel 1981 sarà inoltre esposta all’esterno del box Aprilia Racing per tutto il fine settimana del Gran Premio.