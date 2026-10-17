Aeronautica Militare «Balloon Cup», 3 giorni tra storia e fascino del volo

All’aeroporto di San Damiano tre giorni di esibizioni e incontri con sportivi e piloti. Tra gli intervistati Luca Andreoli, ad di Difesa Servizi, il ministro Tommaso Foti e il generale Antonio Conserva, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Militare.
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Da Milan-Liverpool del 2005 fino al clamoroso 6-1 del Barcellona contro il Psg: gol all'ultimo minuto, rimonte impossibili e finali che hanno consegnato alcune partite alla leggenda sportiva.
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