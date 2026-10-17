Aeronautica Militare «Balloon Cup», 3 giorni tra storia e fascino del volo

All’aeroporto di San Damiano tre giorni di esibizioni e incontri con sportivi e piloti. Tra gli intervistati Luca Andreoli, ad di Difesa Servizi, il ministro Tommaso Foti e il generale Antonio Conserva, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Militare.