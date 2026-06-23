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Mario Giordano
2026-06-23

Mamma arrestata: «Vuole vedere le figlie»

Mamma arrestata: «Vuole vedere le figlie»play icon

Ritrovate le due ragazzine fuggite dalla casa famiglia, ma il finale è amarissimo: loro tornano in comunità e la madre, con la quale volevano stare, va in cella col nonno. «Amore malato», dice il pm. E chi lo stabilisce?

Siamo arrivati fin qui: si arresta una mamma perché vuole vedere le sue figlie. Questa è la grave colpa di Valentina D’Acunto, madre delle sue sorelline di Civitella Alfedena. Non le maltratta, non le picchia, non le trascura. Anzi, ci tiene a loro. Tanto. E perciò desidera, pensate un po’, «mantenere il controllo su di loro».

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L’Iran accetta le ispezioni Aiea e il suo petrolio torna sul mercato

L’Iran accetta le ispezioni Aiea e il suo petrolio torna sul mercato
Getty Images
Progressi nei negoziati in Svizzera. Vance: «Giornata ottima». Il nodo Libano resta.

C’è ancora da fare, ma, dopo una maratona nella notte, ieri, dai negoziati in Svizzera fra Stati Uniti e Iran, con la mediazione di Qatar e Pakistan, ecco dei risultati, fra cui l’accettazione da parte iraniana di ispezioni dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica.

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Edicola Verità | la rassegna stampa del 23 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 23 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 23 giugno con Carlo Cambi

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Meloni: con gli Usa rapporti intatti. Missione americana di Fidanza

Meloni: con gli Usa rapporti intatti. Missione americana di Fidanza
Carlo Fidanza (Ansa)
  • Il premier invita i ministri a partecipare alla festa del 2 luglio con l’ambasciatore Fertitta, che dice: «Rimanga la partnership». Una delegazione di Fdi incontrerà a Washington membri del Congresso e della Casa Bianca.
  • Il sospetto della corrispondente Mediaset, Rossi Hawkins: «All’ultimo G7 qualche capo straniero potrebbe aver voluto provocare attriti per strapparci qualche commessa».

Lo speciale contiene 2 articoli.

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Ora incolpano la Brexit pur di non affrontare i veri problemi

Ora incolpano la Brexit pur di non affrontare i veri problemi
Ansa
Il referendum di dieci anni fa, che vide la vittoria del «Leave», fu il più grande esperimento democratico fatto nell’Ue. La domanda di sicurezza però è rimasta inascoltata e i partiti ora pagano il conto.

Esattamente dieci anni dopo il referendum della Brexit, Keir Starmer saluta tutti dal numero 10 di Downing Street e lascia il posto al prossimo sciagurato della lista, Andy Burnham, il quale da quel 23 giugno 2016 sarà il settimo a premier a provarci. Nei trentasette precedenti i premier erano stati sei nel totale.

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