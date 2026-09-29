In Calabria sinistra ko e astensione record

Affluenza bassissima alle suppletive di Reggio Calabria per il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cannizzaro eletto sindaco del capoluogo di recente.

I risultati e l’affluenza alle suppletive

Questo è il primo dato da osservare, che conferma ancora una volta che è impossibile paragonare elezioni diverse in momenti storici diversi. Ma anche se sono poche migliaia le persone che si sono recate alle urne (affluenza ferma al 22%) resta il fatto che il candidato del generale Roberto Vannacci, Domenico Giannetta, non supera il 10% e che il centrodestra unito tiene e convince. Il candidato di centrodestra Fabio Roscioli vince con il 51,02% dei voti, Francesco Antonio Benedetto, candidato del campo largo ottiene il 36,59%, Domenico Giannetta di Futuro Nazionale va a doppia cifra con il 10,94%, Francesco Toscano per Democrazia Sovrana Popolare ottiene appena l’ 1,44%.

Le reazioni del centrodestra e la vittoria di Roscioli

«Il centrodestra si conferma unito, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni» commenta il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni che si complimenta con Fabio Roscioli «per il risultato e grazie a tutti gli elettori che hanno scelto di darci fiducia. Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori». Esplode di gioia Roberto Occhiuto. In un video sui social esulta appena avuta certezza di vittoria e commenta il risultato così: «Vannacci voleva la sua Sassonia? A Reggio Calabria ha preso sassate elettorali». E ancora: «Si deve poter guardare gli elettori a testa alta dicendo che il centrodestra, che sa fare le cose e che le sa comunicare, non ha paura di generali che non sanno nulla di politica e che invece cercano solo di soffiare sul fuoco, alimentando le insicurezze e le paure». Festeggia anche la sottosegretaria di Forza Italia, Matilde Siracusano, vittima di un fotomontaggio in cui le veniva allungata la scollatura sui social di Vannacci, che in un video scherza: «Vado bene vestita così?». Festeggia anche Antonio Tajani. «Forza Italia stravince nelle suppletive di Reggio Calabria, trainando il centrodestra con il nostro candidato Roscioli. È la conferma della forza del nostro partito sul territorio, del suo radicamento tra la gente e della capacità di attrarre cittadini e categorie su idee serie, condivise e popolari».

L’analisi del voto e l’effetto Vannacci

«Un risultato che conferma la forza, l’unità e la solidità del centrodestra di governo e testimonia ancora una volta il radicamento della Lega sul territorio, grazie al lavoro di militanti, amministratori e rappresentanti locali» così la Lega. Antonio Noto di Noto Sondaggi interpreta il risultato come una conferma. «Noi già nel corso delle ultime settimane avevamo registrato una flessione di un punto percentuale di Vannacci. Il quale ha un consenso molto emotivo e dunque volatile. Il 40% di chi esprime intenzioni di voto per Futuro nazionale nelle nostre rilevazioni si era astenuto sia alle politiche sia alle europee». Va infatti considerato che Giannetta, ex forzista, è un candidato forte. Alle ultime regionali aveva incassato circa 10.000 preferenze. In sostanza l’effetto Vannacci non ci sarebbe stato, non avrebbe portato più gente a votare un suo candidato. Anche per Stefania Craxi, presidente dei senatori di Forza Italia «il risultato ottenuto da Fn è riconducibile più al consenso in ritirata di Giannetta che non a un presunto “effetto Vannacci” che semplicemente non c’è stato» spiega, aggiungendo che «a Reggio Calabria lo spazio per Futuro nazionale semplicemente non si è aperto. A Roscioli vanno quindi le nostre congratulazioni».

La posizione di Futuro Nazionale

Al comitato di Futuro nazionale tuttavia c’è soddisfazione. «Sono molto contento perché a me e a Mimmo Giannetta è stata consegnata una missione dal generale Vannacci: arrivare almeno all’8%. Nel momento in cui stiamo rilasciando queste dichiarazioni, siamo sopra il 10% con un trend di crescita. Quindi sono molto soddisfatto e credo debbano esserlo anche i sostenitori di Fn a cui va tutto il mio ringraziamento». Domenico Furgiuele commenta così l’esito delle elezioni. «Dietro questo risultato vedo una grande vittoria. Non solo nel risultato, che supera la media nazionale narrata fino a oggi, ma per la capacità di una grande squadra. Fn grazie a Giannetta e allo staff è riuscito a fare il suo dovere. Lo sappiano coloro che vogliono mettere dei paletti con la nuova legge elettorale».

Le prospettive per il futuro politico

Per Noto, Vannacci ha «già raggiunto il suo punto massimo» perché «è difficile che il consenso emotivo tenga per un anno». Il ragionamento fila ma non può essere la suppletiva di Reggio Calabria il metro di giudizio. Né per il centrodestra, né per Vannacci e tantomeno per il campo largo.