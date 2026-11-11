Allarme bomba in oltre 100 scuole italiane. Una mail con minacce di attentati è arrivata nella mattinata di oggi, mercoledì 11 novembre, alle caselle di posta elettronica di numerosi istituti, facendo scattare le procedure di sicurezza in diverse città, da Nord a Sud. Studenti, insegnanti e personale scolastico sono stati evacuati in via precauzionale, mentre le forze dell’ordine hanno avviato i controlli per verificare l’attendibilità delle segnalazioni.

Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, si tratterebbe di un unico messaggio inviato a oltre 100 scuole in tutta Italia. La mail, firmata da un sedicente Mikhail Andropov, conteneva un avviso di pericolo e minacce di morte contro gli italiani, annunciando la presenza di un ordigno esplosivo all’interno di un edificio scolastico. In alcuni casi le comunicazioni sono arrivate direttamente agli istituti, in altri alle forze dell’ordine.

Le minacce e la firma di Mikhail Andropov

Il messaggio è firmato da Mikhail Andropov, che si presenta come il leader del cosiddetto Vilayat di Misoginistan. Nella comunicazione vengono annunciate azioni contro gli italiani e si sostiene che all’interno di una scuola sarebbe stato collocato un ordigno esplosivo con innesco a distanza.

Una minaccia che ha fatto scattare immediatamente le procedure di emergenza. In Friuli-Venezia Giulia, l’indirizzo di posta elettronica dal quale è partita la comunicazione risulta associato a un dominio universitario di Taiwan. I carabinieri del Comando provinciale di Udine stanno cercando di risalire all’origine del messaggio e verificarne la fondatezza. La minaccia, secondo le prime valutazioni delle autorità, sarebbe scarsamente attendibile.

Da Roma a Potenza, evacuazioni e controlli

A Roma diversi istituti sono stati evacuati dopo la ricezione delle comunicazioni. Nel quartiere Tuscolano sono coinvolti l’Istituto comprensivo Giovanni Cagliero, in largo Volumnia, l’Istituto Petrarca, in via Ceneda, e l’Istituto Rodari, in via Norcia. Gli studenti sono stati trasferiti in luoghi sicuri mentre proseguono le operazioni di controllo.

A Potenza la segnalazione è arrivata al liceo classico Quinto Orazio Flacco, all’Istituto comprensivo Sinisgalli e al liceo scientifico Pasolini. Gli studenti sono stati fatti uscire dagli edifici su disposizione dei dirigenti scolastici. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e gli artificieri, impegnati nelle verifiche.

Anche in Friuli-Venezia Giulia sono stati evacuati, a scopo precauzionale, gli istituti comprensivi di Codroipo e Premariacco, in provincia di Udine. In questo caso la mail annunciava la presenza di un ordigno esplosivo all’interno di una scuola e conteneva pesanti minacce.

Allarme anche a Sanremo, dove due scuole sono state evacuate dopo la ricezione di segnalazioni via posta elettronica, scritte in lingua araba e indirizzate al commissariato di polizia. Le comunicazioni segnalavano la presunta presenza di bombe negli istituti. Sono in corso gli accertamenti per escludere la presenza di ordigni e verificare la provenienza dei messaggi.

Un precedente nei giorni scorsi

Quello di oggi non è il primo episodio di questo tipo. Già nei giorni scorsi un messaggio di posta elettronica con minacce analoghe era stato inviato a 280 dirigenti scolastici, facendo scattare verifiche e preoccupazione in diversi istituti.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire la provenienza delle nuove comunicazioni e accertare se dietro i diversi allarmi ci sia un’unica regia. Al momento le evacuazioni sono state disposte a titolo precauzionale e non risultano conferme della presenza di esplosivi.