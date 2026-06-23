True Gabriele Gambini Schwazer: «Io innocente ma non mi difendo più» Alex Schwazer (Ansa)

Terza accusa di doping per il maratoneta altoatesino Alex Schwazer, 41 anni: fermato per un controllo risultato positivo all’Epo, il campione - sospeso in via cautelare - ha tenuto una drammatica conferenza stampa: «Sono innocente ma non voglio indagare su cosa sia successo, altrimenti mi perdo».Ancora guai, ancora accuse di doping. E questa volta sarebbe la terza, nonostante le stranezze che hanno contraddistinto soprattutto la seconda, nel 2016. Alex Schwazer non ha pace e, dice lui, a 41 anni sta considerando l’ipotesi di tirare i remi in barca. O meglio di appendere al chiodo le scarpe da maratoneta. Già da lunedì i corvi volavano sopra la sua testa: un comunicato della Nada, l’Agenzia nazionale antidoping della Germania, aveva fatto intendere di voler aprire un procedimento contro l’atleta altoatesino. Schwazer sarebbe risultato positivo ai controlli sull’utilizzo di eritroproietina (l’Epo, sostanza proibita che favorisce l’ossigenazione del sangue migliorando le prestazioni aerobiche) a margine dei campionati tedeschi di maratona, da lui vinti con un tempo record, poco più di tre ore, lo scorso 27 aprile. La Nada ha comunicato di aver trasmesso la documentazione anche alla magistratura ordinaria perché in Germania, come in Italia, il doping in una gara sportiva sotto l’egida del Cio costituisce reato. Già nel 2012 il corridore azzurro era incappato in una vicenda analoga, alla vigilia delle Olimpiadi di Londra. Poi arrivò un altro episodio nel 2016, un fattaccio assai nebuloso: positività all’utilizzo di testosterone in un controllo a sorpresa che gli costò una squalifica di otto anni. Salvo poi, nel 2021, vedere archiviate le accuse a suo carico dal Gip di Bolzano per «non aver commesso il fatto». Fatto archiviato, ma squalifica confermata dalla Wada, l’agenzia mondiale antidoping, al punto che Schwazer ha considerato l’ipotesi di una manomissione ad arte delle provette di urina per farlo finire nei guai. Nel 2025, l’azzurro è tornato a gareggiare quasi per diletto, allenandosi nei ritagli di tempo scovati tra il lavoro e i momenti con la famiglia, senza rinunciare alle velleità competitive. La sua prestazione in Germania aveva addirittura rilanciato la sua candidatura all’Europeo di Birmingham, poi sfumata. Schwazer ha spiegato la sua versione dei fatti in una conferenza stampa convocata su Zoom dalla sua manager Giulia Mancini. L’atmosfera sembrava intrisa di palese rassegnazione. «Venerdì mattina ho ricevuto una mail in cui incredibilmente si parla di una mia positività all’Epo», ha spiegato con occhi esausti. «Sono innocente, non ho assunto Epo e non ho assunto altre sostanze vietate. Allo stesso tempo dico che questa volta non mi difenderò più. Non ho più la forza e l’energia di farlo». Poi la memoria corre indietro nel tempo: «Se ripenso a tutte le battaglie che abbiamo intrapreso con udienze, perizie, memorie, ricorsi, controricorsi, al pensiero di dover affrontare un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più. Possono fare quello che vogliono, tanto lo farebbero comunque. Ho 41 anni, una bella famiglia e una mia vita, un lavoro che nulla ha a che fare con lo sport. Non voglio rovinare tutto». Insomma, sia fatta la volontà del Cielo, pare dire lui. Non rinunciando a un’ultima mossa: «Non mi difenderò più, l’unica cosa che chiederemo sarà una controanalisi, a patto che venga analizzato pure un campione di urina che Sandro (Donati, il suo allenatore, ndr) ha portato a casa. Non stateci male, probabilmente io nello sport non posso più starci, ma ho la coscienza a posto». C’è tempo per qualche riflessione ulteriore: «Non so come l’Epo sia finita nella provetta, non lo voglio sapere, non siamo a dieci anni fa quando i miei giorni giravano intorno a queste domande. Altrimenti mi rovino. Sono un innocente e le altre cose non mi interessano».