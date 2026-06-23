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Gabriele Gambini
2026-06-23

Schwazer: «Io innocente ma non mi difendo più»

Schwazer: «Io innocente ma non mi difendo più»
Alex Schwazer (Ansa)
Terza accusa di doping per il maratoneta altoatesino Alex Schwazer, 41 anni: fermato per un controllo risultato positivo all’Epo, il campione - sospeso in via cautelare - ha tenuto una drammatica conferenza stampa: «Sono innocente ma non voglio indagare su cosa sia successo, altrimenti mi perdo».
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sport
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L’Iran accetta le ispezioni Aiea e il suo petrolio torna sul mercato

L’Iran accetta le ispezioni Aiea e il suo petrolio torna sul mercato
Getty Images
Progressi nei negoziati in Svizzera. Vance: «Giornata ottima». Il nodo Libano resta.

C’è ancora da fare, ma, dopo una maratona nella notte, ieri, dai negoziati in Svizzera fra Stati Uniti e Iran, con la mediazione di Qatar e Pakistan, ecco dei risultati, fra cui l’accettazione da parte iraniana di ispezioni dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica.

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Edicola Verità | la rassegna stampa del 23 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 23 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 23 giugno con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
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Meloni: con gli Usa rapporti intatti. Missione americana di Fidanza

Meloni: con gli Usa rapporti intatti. Missione americana di Fidanza
Carlo Fidanza (Ansa)
  • Il premier invita i ministri a partecipare alla festa del 2 luglio con l’ambasciatore Fertitta, che dice: «Rimanga la partnership». Una delegazione di Fdi incontrerà a Washington membri del Congresso e della Casa Bianca.
  • Il sospetto della corrispondente Mediaset, Rossi Hawkins: «All’ultimo G7 qualche capo straniero potrebbe aver voluto provocare attriti per strapparci qualche commessa».

Lo speciale contiene 2 articoli.

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Ora incolpano la Brexit pur di non affrontare i veri problemi

Ora incolpano la Brexit pur di non affrontare i veri problemi
Ansa
Il referendum di dieci anni fa, che vide la vittoria del «Leave», fu il più grande esperimento democratico fatto nell’Ue. La domanda di sicurezza però è rimasta inascoltata e i partiti ora pagano il conto.

Esattamente dieci anni dopo il referendum della Brexit, Keir Starmer saluta tutti dal numero 10 di Downing Street e lascia il posto al prossimo sciagurato della lista, Andy Burnham, il quale da quel 23 giugno 2016 sarà il settimo a premier a provarci. Nei trentasette precedenti i premier erano stati sei nel totale.

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