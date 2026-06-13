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Fabrizio Boschi
2026-06-13

Una giornata campale per Roma. Quattro cortei (più Vannacci)

Una giornata campale per Roma. Quattro cortei (più Vannacci)
Roberto Vannacci (Ansa)
L’evento del Comitato per la remigrazione scalda gli animi: due i presidi di protesta della sinistra più o meno radicale. E poi l’appuntamento pro life. Sempre oggi, al via la costituente di Futuro nazionale.

Si preannuncia un sabato di passione quello di oggi a Roma. Una tempesta perfetta quella che si profila per le strade della capitale che vedrà ben quattro manifestazioni contrapposte nello stesso giorno, tutte tra le 14 e le 19, che conteranno complessivamente circa ventimila partecipanti. Destra contro sinistra che potrebbero far scoccare la scintilla.

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Genova ripulita per il sopralluogo, finita la visita torna subito il degrado

Genova ripulita per il sopralluogo, finita la visita torna subito il degrado
Nel riquadro, scene di degrado alla Darsena di Genova (Ansa)
Per l’arrivo delle autorità, Salis sgombera la Darsena e mostra alle telecamere un molo in ordine. Qualche ora dopo rispuntano pusher africani, tossici e clochard. I leghisti: «Allora chiediamo un’ispezione a settimana».
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Oggi la sinistra marcia su Roma contro Pro vita e remigrazione

Oggi la sinistra marcia su Roma contro Pro vita e remigrazione
(Ansa)
  • L’allarme contro l’estrema destra, vera o presunta, compatta centri sociali, dem e Cgil. Askatasuna manda messaggi al partito della Schlein: con noi o sono guai.
  • Sedicesima volta in strada per il mondo dell’attivismo cattolico che combatte la «cultura della morte».

Lo speciale contiene due articoli.

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Caso Garlasco, ennesimo colpo di scena: Stasi libero. Finalmente

Caso Garlasco, ennesimo colpo di scena: Stasi libero. Finalmente
Alberto Stasi (Ansa)
L’unico condannato per l’omicidio Poggi, dopo 11 anni, non dovrà più rientrare in carcere la sera, come accadeva con la semilibertà. Finirà di scontare la pena in affidamento nello studio dove già fa il contabile.

Dopo dieci anni e sei mesi, Alberto Stasi non dovrà più tornare la sera in carcere: il Tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, avanzata dalla difesa e su cui la Procura generale aveva già dato parere favorevole.

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Il chirurgo del cuore congelato starà fermo solo un anno

Il chirurgo del cuore congelato starà fermo solo un anno
Nel riquadro Guido Oppido, il cardiochirurgo che operò, e secondo l’accusa condannò il piccolo Domenico Caliendo, bambino di due anni morto il 21 febbraio scorso in seguito a un intervento di trapianto di cuore (Ansa)
Il professionista che trapiantò un cuore congelato al bimbo di Napoli, morto a 2 anni, ricomincerà l’anno prossimo. Una pausa che potrebbe non bastare ai magistrati per emettere la sentenza. Eppure il presunto luminare viene definito un «prevaricatore».

Ogni cittadino deve essere considerato innocente fino a prova contraria. Il principio giuridico è sancito nella Costituzione, che con l’articolo 27 stabilisce come la «prova contraria» consista nella condanna definitiva. Dunque, fino a quando la Cassazione non abbia «validato» il giudizio espresso dalla Corte d’Appello, una sentenza che riconosca la colpevolezza di una persona non può essere considerata risolutiva.

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