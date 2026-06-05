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Laura Della Pasqua
2026-06-05

Benzina, randellata in agguato a causa dell’Ue

Benzina, randellata in agguato a causa dell’Ue
iStock
La flessibilità europea non riguarda verde e diesel che rischiano un’altra impennata di prezzi. Giancarlo Giorgetti conferma il rinnovo del taglio delle accise «ma decideremo l’importo il 6 giugno». Scomparso (per ora) il contributo una tantum da 100 euro per chi è più disagiato.

Se fosse per Bruxelles, domani il costo della benzina e del gasolio dovrebbe aumentare rispettivamente di 6,1 e di 12,2 centesimi il litro, poiché scade il taglio delle accise. La Commissione europea ha, infatti, concesso la flessibilità nella spese energetiche solo per le rinnovabili.

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Come funziona il Piano Casa varato dal governo

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Come funziona il Piano Casa varato dal governoplay icon

Dall’8 maggio è in vigore il decreto-legge sul Piano Casa varato dal governo di Giorgia Meloni. Entro il 6 luglio il provvedimento dovrà essere convertito in legge dal Parlamento.

L’obiettivo è rendere disponibili, nell’arco di dieci anni, circa 100.000 alloggi a prezzi inferiori a quelli di mercato. Il piano punta a raggiungere questo risultato attraverso il recupero di circa 60.000 alloggi popolari già esistenti ma attualmente inagibili e mediante la realizzazione di nuove abitazioni a canone calmierato, ottenute con nuove costruzioni, riconversioni di immobili e recupero di strutture inutilizzate.

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Prodi, Schlein e Landini riprovano a stangare l’Italia con la patrimoniale

Prodi, Schlein e Landini riprovano a stangare l’Italia con la patrimoniale
Romano Prodi, Elly Schlein e Maurizio Landini (Ansa)
Progressisti novelli Robin Hood: rilanciano l’ideona di tassare i ricchi per dare ai poveri. Ma pure a sinistra c’è chi dice no.

Un tempo li chiamavano progressisti, ma le idee di questo Pd sono tutt’altro che nuove. La patrimoniale, ancora. Tassare i ricchi per distribuire ai poveri. Dovrebbe essere il collante di questo campo largo trainato dal padre nobile dei dem: Romano Prodi.

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Agenti Uk: pressati sull’antirazzismo

Agenti Uk: pressati sull’antirazzismo
Manifestanti a sostegno di Henry Nowak (Getty Images)
Chiesta altra perizia sulla morte di Henry Nowak, ammanettato mentre agonizzava. I poliziotti: «Temevamo giudizi negativi ai corsi d’inclusione». Keir Starmer: «Elon Musk fomenta le divisioni».

L’omicidio di Henry Nowak, lo studente di 18 anni accoltellato a Southampton nel dicembre scorso, continua a infiammare il dibattito politico nel Regno Unito. Dopo la condanna all’ergastolo dell’assassino, il sikh Vickrum Digwa, l’attenzione si è infatti spostata sul comportamento della polizia intervenuta quella notte. Un’inchiesta pubblica, richiesta dal coroner, dovrà stabilire se la condotta «anti razzista» degli agenti abbia contribuito alla morte del ragazzo.

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Vannacci: «Sostegno agli agenti e remigrazione subito»

Vannacci: «Sostegno agli agenti e remigrazione subito»
Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale (Imagoeconomica)
L’ex generale: «Se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo. Stiamo drogando la nostra civiltà con culture incompatibili. Pozzolo pagherà la sanzione che merita, ma non scarico i compagni di partito, come non ho mai scaricato i miei soldati».
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