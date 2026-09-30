Avs: De Luca da Renzi? Troppe spese

L’ex governatore della Campania Vincenzo De Luca sarà a Firenze, alla Leopolda, il 2, 3 e 4 ottobre, invitato da Renzi per parlare di sicurezza nelle città. Si fermerà a Firenze tutti e tre i giorni della kermesse di Italia Viva e poi tornerà in riva all’Arno il 9 e il 10.

La delibera di spesa e l’attacco di Avs

Il sindaco conferma la presenza e verrà spesato dal Comune di Salerno. Neanche il tempo di pubblicare all’Albo Pretorio del Comune la delibera di impegno spesa di 1.200 euro per i pernottamenti dei giorni 2,3, 4, 9 e 10 ottobre, che si scatena la bufera.

Ad accendere la miccia Franco Massimo Lanocita, candidato a sindaco a maggio scorso di Avs proprio contro De Luca. Lanocita, noto amministrativista, non si lascia scappare l’occasione di attaccare «lo sceriffo» dopo il duro botta e risposta dei giorni scorsi tra il primo cittadino di Salerno e il leader di AVS Angelo Bonelli.

«Se così fosse», dice Franco Massimo Lanocita, capogruppo consiliare di Avs, «ci troveremmo dinanzi ad una violazione della legge in materia di missioni istituzionali, perché la partecipazione ad un’iniziativa prettamente politica o partitica non può essere spacciata come missione per funzioni istituzionali.

Secondo i principi dell’ordinamento degli enti locali, disciplinati dall’articolo 84 del Tuel e ribaditi dalla giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti, affinché il viaggio di un amministratore pubblico possa qualificarsi come missione istituzionale, con diritto al rimborso delle spese, la presenza dell’amministratore deve rispondere a un oggettivo interesse pubblico del Comune e non a una scelta personale o partitica».

La posizione di Forza Italia

Non è dello stesso avviso del collega di Avs, Sarel Malan, leader in Consiglio Comunale a Salerno di Forza Italia, che prova a sorprendere.

«Sulla questione ho una posizione che può sembrare stran», dice Malan, «ma De Luca è il sindaco di tutti noi salernitani e se va alla Leopolda come sindaco della nostra città non vedo nulla di male se le spese gli vengono rimborsate. Non è su queste cose che politicamente De Luca deve essere attaccato e non si misura così l’opposizione al sindaco ma su ben altre questioni molto più importanti. Non mi solleticano posizioni più vicine alle corde grilline che a quelle di una politica seria, liberale e responsabile».

La Festa del Foglio a Firenze

E non finisce qui! La Leopolda si terrà nei giorni 2,3 e 4 ottobre. La delibera, però, prevede un rimborso di pernottamento anche nei giorni 9 e 10 ottobre.

Cosa ci sarà di istituzionale per Vincenzo De Luca a Firenze in quei giorni? L’arcano viene immediatamente svelato andando a controllare gli eventi di quei giorni nel capoluogo toscano. Vincenzo De Luca figura infatti, il giorno 10, tra gli ospiti della Festa del Foglio dedicata all’«Ottimismo» che si terrà a Palazzo Vecchio.

E in quell’occasione De Luca incontrerà anche Angelo Bonelli, pure lui infatti figura tra gli ospiti.

Le tensioni tra De Luca e Bonelli

Durante una sua consueta diretta social, Vincenzo De Luca usò espressioni colorite e ironiche nei confronti di Angelo Bonelli, ribattezzandolo «portasfiga», «portaseccia» e criticando l’impostazione politica dell’opposizione di centrosinistra.

Un chiaro modo per togliersi un sassolino dalle scarpe che risaliva a maggio scorso, data delle elezioni comunali a Salerno, quando il leader verde aveva contestato politicamente lo «Sceriffo», accusandolo di cementificare un territorio fragile e spesso colpito dalle alluvioni.

Alle accuse via social, Bonelli replicò duramente parlando di attacchi di una «cafonaggine» inaudita, rincarando la dose e sottolineando come certe uscite non si vedano neppure da destra e raccontando anche del dispiacere espresso in famiglia, in particolare dalla figlia.

Tra lo «sceriffo» e il «Portaseccia» quindi, il 10 ottobre ci sarà la stretta di mano rappacificatrice a Palazzo Vecchio spesata dal Comune di Salerno? De Luca farà buon viso a cattivo gioco? Magari stringerà la mano al leader ecologista e poi, di nascosto, farà i debiti scongiuri alla napoletana maniera?