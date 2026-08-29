Alessandro Di Battista è ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e un malore. L’ex deputato del Movimento 5 stelle si trovava sull’isola per lavoro: stava realizzando una serie di reportage per Il Fatto Quotidiano e TvLoft, nell’ambito del progetto «La polvere del mondo». La notizia del ricovero, avvenuto nella serata di venerdì, ha suscitato preoccupazione nel mondo politico italiano, mentre l’ambasciata italiana sta seguendo la situazione.

Il Movimento 5 stelle ha espresso «grande apprensione» per le condizioni dell’ex parlamentare, manifestando vicinanza ai familiari e auspicando di ricevere presto aggiornamenti positivi. «Forza Alessandro, non mollare», ha scritto sui social la deputata pentastellata Chiara Appendino. Anche Luigi Di Maio ha voluto mandare un messaggio di vicinanza: «Siamo tutti con te».

Tajani: «Prego per la sua salute»

A seguire da vicino la situazione è anche la Farnesina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto con l’ambasciata italiana a Cuba dalla notte scorsa, per avere informazioni sulle condizioni di Di Battista e assicurare l’assistenza necessaria a lui e ai suoi familiari.

«Da questa notte sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a L’Avana dove si trovava in viaggio. Prego per la sua salute», ha scritto Tajani. Il ministro ha aggiunto che il ministero fornirà a Di Battista e ai suoi familiari «tutta l’assistenza necessaria», esprimendo vicinanza ai suoi cari e alla comunità politica di cui fa parte.

Le informazioni sul suo stato di salute restano al momento limitate. Peter Gomez, direttore dell’edizione online del Fatto Quotidiano, ha confermato che la situazione è grave, spiegando di non conoscere però ulteriori dettagli. «Ha avuto un malore e fortissimi mal di testa», ha detto, invitando ad attendere notizie più precise.

Il viaggio a Cuba per un nuovo reportage

Di Battista si trovava a Cuba per realizzare nuovi reportage per Il Fatto Quotidiano e TvLoft. È un’attività che negli ultimi anni ha accompagnato il suo percorso dopo l’uscita dalla politica parlamentare: l’ex deputato ha raccontato diversi Paesi e aree di crisi, occupandosi di politica internazionale, conflitti e realtà sociali.

Secondo Gomez, il lavoro a Cuba rientrava proprio in questo percorso. Di Battista aveva già realizzato reportage dalla Russia, dalla Siria e da Israele, oltre ad altri luoghi del mondo. Ora il progetto «La polvere del mondo» lo aveva portato sull’isola caraibica.

La sua permanenza a Cuba si è dunque interrotta con il ricovero in ospedale. Al momento, al di là delle informazioni sul malore e sulle sue condizioni definite gravi, non sono stati resi noti ulteriori particolari sul quadro clinico.

Dalla politica alla vicinanza trasversale

La notizia ha provocato reazioni anche al di fuori del Movimento 5 stelle. Tra i messaggi arrivati nelle ultime ore c’è quello del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha scritto semplicemente «Forza Ale!». La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha espresso «un pensiero pieno di affetto».

Dalla parte opposta dello schieramento politico è arrivata la vicinanza della deputata del Partito democratico Laura Boldrini, che ha augurato a Di Battista di superare presto il momento difficile e di recuperare «l’energia con la quale ha sempre sostenuto le sue battaglie». Il senatore dem Filippo Sensi ha scritto: «Ti vogliamo in forze per combattere le tue idee».

Messaggi di sostegno sono arrivati anche da Angelo Bonelli, che ha scritto «Forza Alessandro, ti aspettiamo presto», e da Riccardo Magi, che ha rivolto all’ex parlamentare un abbraccio. La vicinanza è arrivata inoltre da esponenti di Lega, Italia Viva e Fratelli d’Italia. Tra i messaggi pubblicati sui social anche quello della cantante Fiorella Mannoia: «Forza Ale».

Di Battista, 48 anni, è stato deputato del Movimento 5 stelle dal 2013 al 2018. Dopo aver scelto di non ricandidarsi, ha progressivamente concentrato la propria attività sul giornalismo, sui reportage e sulla saggistica, continuando a intervenire nel dibattito politico soprattutto sui temi internazionali.

Ora l’attenzione è rivolta alle sue condizioni di salute e agli aggiornamenti che arriveranno dall’ospedale cubano e dall’ambasciata italiana.