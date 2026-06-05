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Valerio Benedetti
2026-06-05

Agenti Uk: pressati sull’antirazzismo

Agenti Uk: pressati sull’antirazzismo
Manifestanti a sostegno di Henry Nowak (Getty Images)
Chiesta altra perizia sulla morte di Henry Nowak, ammanettato mentre agonizzava. I poliziotti: «Temevamo giudizi negativi ai corsi d’inclusione». Keir Starmer: «Elon Musk fomenta le divisioni».

L’omicidio di Henry Nowak, lo studente di 18 anni accoltellato a Southampton nel dicembre scorso, continua a infiammare il dibattito politico nel Regno Unito. Dopo la condanna all’ergastolo dell’assassino, il sikh Vickrum Digwa, l’attenzione si è infatti spostata sul comportamento della polizia intervenuta quella notte. Un’inchiesta pubblica, richiesta dal coroner, dovrà stabilire se la condotta «anti razzista» degli agenti abbia contribuito alla morte del ragazzo.

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Vannacci: «Sostegno agli agenti e remigrazione subito»

Vannacci: «Sostegno agli agenti e remigrazione subito»
Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale (Imagoeconomica)
L’ex generale: «Se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo. Stiamo drogando la nostra civiltà con culture incompatibili. Pozzolo pagherà la sanzione che merita, ma non scarico i compagni di partito, come non ho mai scaricato i miei soldati».
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Difende la figlia dai maranza molesti e viene massacrato a calci e pugni

Difende la figlia dai maranza molesti e viene massacrato a calci e pugni
Un frame dal video dell'aggressione dei maranza avvenuta a Porto San Giorgio, sullo sfondo (iStock)
Il padre quarantenne è stato picchiato a Porto San Giorgio da dei magrebini. Intanto, a Cagliari, un algerino si masturba più volte in pubblico e minaccia carabinieri e medici: «Figli di p... infedeli, vi ammazzo tutti».
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Edicola Verità | la rassegna stampa del 5 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 5 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 5 giugno con Carlo Cambi

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Milano coccola i fighetti del lusso: scatta l’inchiesta sugli spazi in Galleria

Milano coccola i fighetti del lusso: scatta l’inchiesta sugli spazi in Galleria
La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano (iStock)
Si indaga per «turbativa d’asta e corruzione». Nel mirino le concessioni per eventi esclusivi. Beppe Sala: «Cerco di capire».

«Vorrei solo che in questa città tornasse la legalità». A spiegarlo è Massimiliano Lisa, candidato sindaco nel 2027 con la lista Milano Libera e finito in meno di 24 ore al centro di un caso politico e giudiziario.

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