Francia allo sbando, chiuso il Louvre. Il prefetto di Parigi: «Arrangiatevi»

La minaccia di nuovi scontri e devastazioni aleggia sulla Francia dove cittadini, commercianti e forze dell’ordine si trovano sempre più abbandonati a se stessi di fronte a orde di islamo-gauchisti e black bloc scatenati. Sia nelle metropoli sia in tante città medio-piccole si temono situazioni di guerriglia urbana come quelle viste lo scorso fine settimana.

Ma c’è una città, Orléans, che sarà il punto d’incontro, o meglio di scontro, tra tutte le tensioni politico sociali che attraversano la Francia e le diverse anime dell’antagonismo devastatore transalpino.Sabato e domenica si terrà il congresso nazionale del Rassemblement national (Rn).

L’appuntamento servirà a lanciare la campagna di Marine Le Pen per le presidenziali. Decine di migliaia di persone dovrebbero calare su Orléans facendo di tutto per impedire lo svolgimento del congresso. Come riportato da vari media, tra cui la radio Rcf Loiret, il sindaco della città, Serge Grouard, ha annunciato un «piano di sicurezza eccezionale».

Il prefetto locale, Hugues Moutouh, ha dichiarato che si stima che potrebbero arrivare a Orléans fino a «30.000 persone provenienti da tutta la Francia». Tremila gli agenti delle forze dell’ordine schierati in città. Nonostante la tensione sia alle stelle, una manifestazione è stata comunque autorizzata.

Se il sindaco di Orléans ha cercato di assicurare la presenza dello Stato, i suoi omologhi di Parigi e Marsiglia sono riusciti a fare esattamente il contrario.

La preoccupazione dei sindaci di Parigi e Marsiglia

Nella capitale, il socialista Emmanuel Grégoire, ha invitato la cittadinanza a essere «estremamente vigilante» perché si temono «atti violenti commessi da vandali».

Il sindaco della Ville Lumière ha anche detto che verranno rafforzate le misure di sicurezza. Tuttavia Grégoire ha invitato «residenti e aziende a prendere alcune semplici precauzioni» come evitare di lasciare in strada i bidoni della spazzatura, biciclette ecc.

Il prefetto di Parigi, Patrice Faure, ha usato parole ancora più preoccupanti: «Nei prossimi giorni sarà rafforzato dispositivo di mantenimento dell’ordine» ma gli «attori economici», con negozi situati sul percorso delle manifestazioni, sono invitati a «rafforzare» la sicurezza delle loro attività con «agenti di sicurezza privati». Porte chiuse domani al Louvre e in altri musei parigini.

Il sindaco di Marsiglia, Benoît Payan, ha «consigliato ai commercianti di non aprire i propri negozi». Invece, il prefetto locale ha vietato le manifestazioni e sospeso i trasporti pubblici a Marsiglia. Coprifuoco nel centro della città per i minori, ma anche per gli adulti sabato e domenica notte. Praticamente un lockdown in stile Covid. A Lione, la prefettura ha deciso di vietare tutte le manifestazioni previste per domani.

La reazione di Macron alle proteste in Francia

In questo caos, ieri il premier Sébastien Lecornu, ha ricevuto i leader di vari partiti, senza però riuscire a disinnescare le tensioni. Il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, riunirà oggi il consiglio di Difesa e ha detto che saranno consentite solo le manifestazioni organizzate dai sindacati.

Macron ha accusato l’estrema sinistra di voler «far cadere la Repubblica», forse dimenticando che lui e il suo partito hanno contribuito a far eleggere tanti deputati di estrema sinistra quando, alle elezioni legislative del 2024, hanno invitato gli elettori a «far barriera» contro l’Rn.

Intanto si impennano le vendite di armi non offensive e, secondo un sondaggio, le forze dell’ordine sono sostenute dal 65% dei francesi.