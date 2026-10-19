Un lingotto può essere purissimo e avere comunque una storia difficile da ricostruire. Prima di arrivare a una banca o a un investitore, l’oro attraversa miniere, intermediari, raffinerie e operatori finanziari. In questa rete, la provenienza, l’affidabilità dei documenti e la capacità di superare i controlli possono contare quanto il metallo stesso.

Chi verifica l’origine? Chi decide quali forniture possano entrare nel mercato? E quanto è possibile ricostruire il percorso di una partita che cambia proprietario e Paese prima di diventare un lingotto?

Nel 2025 la domanda mondiale di oro ha raggiunto circa 5.002 tonnellate, superando per la prima volta la soglia delle 5.000. Gli acquisti per investimento sono arrivati a 2.175 tonnellate e quelli netti delle banche centrali a circa 863. L’oro è tornato al centro delle strategie di sicurezza economica, coinvolgendo Stati, società minerarie, intermediari, raffinerie e istituzioni finanziarie. Ma seguire il metallo significa chiedersi chi eserciti il potere nei diversi passaggi della filiera e dove possano aprirsi zone d’ombra.

Dalle miniere agli intermediari: dove nasce il rischio

Il controllo comincia nei Paesi produttori. Cina, Russia, Australia, Canada e Stati Uniti figurano tra i principali protagonisti dell’estrazione, insieme a numerosi Stati africani, asiatici e sudamericani. I giacimenti sono distribuiti nel mondo, ma la filiera è esposta a regole e livelli di trasparenza molto diversi da un Paese all’altro. Possedere risorse minerarie è un vantaggio strategico, ma non garantisce il controllo sulle successive fasi commerciali e finanziarie. Il minerale deve essere estratto, trasportato, venduto e raffinato.

Ogni passaggio introduce nuovi soggetti e potenziali vulnerabilità. Nelle aree segnate da conflitti, istituzioni fragili e controlli insufficienti, la provenienza può diventare difficile da ricostruire. L’oro estratto legalmente deve essere distinto da quello collegato a traffici illeciti, violazioni dei diritti dei lavoratori, sfruttamento minorile o attività criminali.

Fatture e certificati non dimostrano necessariamente, da soli, che una partita sia stata ottenuta e trasferita nel rispetto delle regole. Gli intermediari, i passaggi tra società e la commistione di materiali provenienti da fonti differenti rendono difficile ricostruire la storia di una partita.

La due diligence, cioè l’insieme delle verifiche sui fornitori e sui rischi delle transazioni, è quindi essenziale. Non basta controllare i documenti: occorre valutare chi abbia estratto il metallo e attraverso quali canali sia stato commercializzato. La tracciabilità non è un semplice adempimento amministrativo, ma può determinare l’accettazione commerciale del prodotto.

La Svizzera e il ruolo strategico delle raffinerie

Tra i punti nevralgici della catena figura la Svizzera, che ospita importanti infrastrutture industriali per la raffinazione dei metalli preziosi. Le raffinerie trasformano materiali grezzi e compositi in prodotti di elevata purezza, destinati agli investimenti, alla gioielleria, all’orologeria e all’industria. È in questa fase che il metallo assume caratteristiche tecniche standardizzate e può essere commercializzato secondo requisiti riconosciuti dagli operatori.

Gli standard industriali fissano requisiti di qualità, mentre i controlli sulla filiera devono verificare la legalità delle forniture, la trasparenza degli scambi e il rispetto dei diritti fondamentali.

Tra gli operatori svizzeri c’è Valcambi, raffineria fondata nel 1961 e con sede a Balerna, nel Canton Ticino. La società dichiara una capacità di trasformazione fino a 2.000 tonnellate annue di metalli preziosi. Dal 2017 è controllata dal gruppo indiano Rajesh Exports attraverso Global Gold Refineries.

Nel 2025 Valcambi ha presentato con la ricercatrice Barbara Beck un approccio basato sui rapporti isotopici, denominato isotopic ratio approach, per affinare l’identificazione geografica dell’oro. La tecnica può offrire indicazioni sulla provenienza, ma non risolve da sola i problemi della filiera: deve essere affiancata da documenti, controlli sui fornitori e verifiche delle transazioni. Le caratteristiche scientifiche di un campione non escludono automaticamente ogni frode.

Le politiche di approvvigionamento variano: alcune raffinerie applicano restrizioni geografiche, intensificano i controlli sui fornitori attivi in contesti ad alto rischio o rifiutano partite prive di garanzie sufficienti. Non basta offrire oro: occorre dimostrarne l’ammissibilità. Chi controlla l’accesso agli impianti può quindi incidere sulle possibilità commerciali dei fornitori.

Resta da capire quanto siano verificabili dall’esterno le procedure dichiarate dalle imprese. I rapporti di sostenibilità sono utili, ma occorre distinguere gli impegni annunciati dai risultati controllati. La trasparenza richiede verifiche credibili e dati che consentano di ricostruire il percorso della materia prima.

Banche centrali, investitori e responsabilità della filiera

Le banche centrali decidono quanta ricchezza detenere in oro e quale ruolo attribuirgli nelle riserve ufficiali. Nel 2025 gli acquisti netti, pari a circa 863 tonnellate, sono rimasti elevati rispetto ai livelli storici, sebbene inferiori ai picchi dei tre anni precedenti.

L’oro può proteggere il patrimonio pubblico durante le crisi, ma comporta anche dei rischi: il prezzo può scendere, non produce interessi e richiede costi di custodia. La sua natura fisica e l’assenza di una passività diretta di un altro emittente ne spiegano l’attrattiva. Il lingotto, a differenza di un credito finanziario, non è una promessa di pagamento da parte di un soggetto terzo.

L’estrazione può danneggiare gli ecosistemi e coinvolgere comunità esposte a condizioni di lavoro difficili. Dove la regolamentazione è debole, la mancanza di controlli rende più difficile distinguere le attività responsabili da quelle irregolari. La tracciabilità dovrebbe quindi considerare anche le condizioni in cui il metallo viene estratto e lavorato.

La responsabilità della filiera non può essere affidata soltanto alle dichiarazioni delle imprese. Occorre distinguere certificazioni di prodotto, controlli sulla provenienza, obblighi normativi e impegni volontari. Sono strumenti differenti: un prodotto conforme a uno standard tecnico non dimostra automaticamente che ogni passaggio precedente sia stato privo di irregolarità. Allo stesso modo, una politica aziendale rigorosa non può sostituire i controlli indipendenti quando necessari.

Nessun soggetto domina da solo l’intera catena. Le società minerarie gestiscono l’estrazione; gli intermediari organizzano gli scambi; le raffinerie trasformano il materiale; gli organismi di settore definiscono standard; le banche centrali accumulano riserve e gli investitori contribuiscono a determinare domanda e prezzi.

Il controllo nasce dall’interazione di queste funzioni: possedere giacimenti non basta senza infrastrutture industriali, mentre la purezza di un lingotto non dimostra automaticamente la legittimità della sua origine. La posta in gioco è governare i passaggi tra materia prima, trasformazione, certificazione, commercio e accumulo finanziario.

In un mercato attraversato da conflitti e rivalità strategiche, la tracciabilità è una questione di sicurezza economica e responsabilità aziendale. L’oro resta un bene rifugio, ma il suo valore dipende anche dalla fiducia nella filiera che lo porta dalla miniera al mercato.

La risposta alla domanda iniziale si trova nella rete di controlli, interessi e responsabilità. Il potere sull’oro non appartiene soltanto a chi lo possiede o lo estrae, ma anche a chi può stabilire le condizioni della trasformazione, verificarne la provenienza e determinarne l’accesso ai circuiti commerciali. In un’economia esposta alle tensioni geopolitiche, controllare questi passaggi significa esercitare un’influenza concreta su una risorsa antica e strategica, dove ogni anello della catena contribuisce a definire non solo il valore economico, ma anche la credibilità e la legittimità del metallo stesso.