Una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite dopo che un furgone è piombato sulla folla a Berlino durante il Christopher Street Day, la manifestazione dell’orgoglio Lgbtq+ che ogni anno richiama centinaia di migliaia di persone nella capitale tedesca.

L’episodio è avvenuto intorno alle 22 nella zona del Tiergarten, nei pressi della Lennéstraße, mentre la giornata del Pride si avviava verso la conclusione. Secondo le prime informazioni diffuse dalla polizia, il mezzo avrebbe investito diverse persone prima di terminare la propria corsa contro un albero.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Le autorità tedesche non hanno al momento chiarito se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Tuttavia, un testimone avrebbe riferito agli investigatori di aver visto il conducente allontanarsi a piedi dopo aver abbandonato il veicolo sul posto.

«Vi preghiamo di abbandonare la zona con calma e ordine. Evitate la Colonna della Vittoria e il Tiergarten. Lasciate l’area in direzione della stazione centrale», hanno scritto gli organizzatori del Christopher Street Day in un messaggio pubblicato sui social pochi minuti dopo l’accaduto, annunciando l’interruzione della manifestazione.

Sul posto è scattato un imponente dispositivo di emergenza. Secondo quanto riferito dalle autorità, sono intervenuti 44 operatori tra medici e personale sanitario per prestare soccorso ai feriti e mettere in sicurezza l’area.

La polizia berlinese ha confermato di essere impegnata in un’operazione nella zona del Tiergarten. Il portavoce Florian Nath ha spiegato che il veicolo è stato rinvenuto sul luogo dell’investimento, mentre proseguono le ricerche dell’uomo che, secondo le testimonianze raccolte, si sarebbe dato alla fuga subito dopo l’impatto.

Per diverse ore il centro di Berlino è rimasto sotto stretta sorveglianza, mentre gli organizzatori invitavano i partecipanti a lasciare ordinatamente l’area. L’evacuazione ha interessato in particolare il Tiergarten e le zone limitrofe, tradizionalmente al centro delle celebrazioni del Pride berlinese.

Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire ogni aspetto della vicenda, a partire dall’identità del conducente e dalle motivazioni che lo avrebbero spinto a dirigersi verso la folla. Al momento, però, le autorità non hanno fornito ulteriori elementi e invitano alla prudenza in attesa dei risultati delle indagini.