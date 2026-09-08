A Kontatto con il padel

Il padel non è più soltanto uno sport. Intorno ai campi è cresciuto negli ultimi anni un vero e proprio fenomeno di costume, fatto di socialità, abbigliamento, eventi e community. E soprattutto di una presenza femminile sempre più importante. È su questo terreno che Kontatto, marchio italiano di moda donna, ha scelto di avvicinarsi al King Padel Tour, il circuito itinerante che attraversa alcuni dei principali club dell’Emilia-Romagna.

Il brand è stato sponsor della sesta tappa del King Padel Tour 2026, organizzata dal 4 al 6 settembre allo Zeta Club di Ferrara. Una scelta che racconta anche quanto siano diventati meno netti i confini tra sport e lifestyle. Se un tempo l’abbigliamento sportivo rimaneva confinato dentro palestre e circoli, oggi il movimento, il benessere e l’attività fisica fanno sempre più parte dell’immagine e dello stile quotidiano.

Il padel si presta particolarmente a questa contaminazione. È competitivo, ma allo stesso tempo fortemente sociale. Si gioca in coppia, favorisce le relazioni e ha saputo conquistare persone che spesso non provenivano dagli sport di racchetta tradizionali. Anche per questo il pubblico femminile rappresenta una componente sempre più visibile del fenomeno.

Kontatto prova così a portare fuori dai negozi il proprio concetto di “attitude”: non soltanto il modo in cui una donna si veste, ma il modo in cui vive, lavora, viaggia, incontra gli altri e affronta una sfida. È proprio questa idea a spiegare l’ingresso del marchio nel circuito.

«Moda e sport condividono qualcosa di molto profondo: entrambi permettono a una donna di raccontare chi è», spiega il brand in una nota. Vestirsi, muoversi e misurarsi con una competizione diventano così manifestazioni diverse della stessa personalità.

La tappa ferrarese ha riservato uno spazio significativo alle giocatrici. Nel programma del sabato erano previste infatti le categorie Misto, Femminile Elite e Femminile Starter, oltre al Maschile Starter. Il torneo comprendeva anche Over 50, Maschile Challenger e Maschile Elite, con un montepremi complessivo da 2.500 euro tra gift card e materiale tecnico.

A ospitare la manifestazione è stato lo Zeta Club di viale Po, struttura immersa nel verde con sei campi da padel, quattro da tennis e due da pickleball, oltre a piscina, ristorante e Club House. Non soltanto un impianto sportivo, dunque, ma un luogo pensato per prolungare l’esperienza anche fuori dal campo.

Ed è probabilmente questo l’aspetto più interessante dell’operazione. Il padel continua a trasformarsi da semplice disciplina sportiva in piattaforma capace di attirare marchi provenienti da mondi diversi. Dopo attrezzatura tecnica e sportswear, anche la moda tradizionale guarda con crescente interesse a un pubblico che considera l’attività fisica non più separata dalla quotidianità, ma parte integrante del proprio stile di vita.

Per Kontatto il King Padel Tour diventa quindi anche un modo per incontrare direttamente una community femminile dinamica e trasversale. Per il padel, invece, è un altro segnale della sua evoluzione: dal rettangolo di gioco al costume, dal risultato sportivo a un fenomeno che ormai parla anche il linguaggio della moda.