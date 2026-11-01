Spunta una norma per le elezioni, tagli ai ministeri ma anche riassegnazione delle risorse agli asili nido sulla base del dato demografico, più fondi per assumere vigili e agenti di polizia locale e per la lotta alla droga, novità per il mondo dei giochi. Emergono altri contenuti della manovra economica oltre a quelli illustrati dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, dopo il varo nel Consiglio dei ministri di mercoledì scorso.

La legge di Bilancio, intanto, ha ottenuto l’autorizzazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed è stata trasmessa alla presidenza della Camera per l’avvio formale dell’iter parlamentare.

Vediamo quanto è emerso nelle pieghe della manovra. Per garantire la tempestiva gestione finanziaria delle procedure elettorali, è previsto un anticipo dei fondi ai Comuni fino al 50% del finanziamento massimo.

Tagli ai ministeri per 4,7 miliardi, ma arrivano fondi per forze dell’ordine e caserme

Le somme non utilizzate vanno versate all’entrata del bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno e restano acquisite all’erario. La manovra prevede un taglio alle spese dei ministeri per 4,7 miliardi in tre anni. Il risparmio più consistente è a carico del ministero dell’Economia, seguito da quello dei Trasporti e dal Viminale.

Missioni militari all’estero, oltre 1,3 miliardi in più nel biennio 2027-2028

Più soldi andranno alle forze dell’ordine per nuove assunzioni e alle missioni militari all’estero. Stanziati 45 milioni di euro annui dal 2027 per l’impiego di circa 980 agenti di polizia locale a tempo indeterminato.

Sono previste, inoltre, 180 assunzioni straordinarie nella polizia di Stato, nell’Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza tra il 2027 e il 2032. Sono istituiti due fondi per la futura introduzione di figure ausiliarie volontarie nella polizia, nella Finanza e nella polizia penitenziaria.

Per il 2027 sono previsti 21,6 milioni di euro di parte corrente e 52,5 milioni per investimenti, destinati a crescere negli anni successivi. Inoltre 104 milioni per il biennio sono dedicati a costruire nuove caserme e riqualificare le infrastrutture delle forze armate. Definite nuove procedure per accelerare la realizzazione delle opere.

Oltre 1,3 miliardi aggiuntivi nel biennio 2027-2028 serviranno a finanziare la partecipazione italiana a missioni militari internazionali.

Asili nido, banche e agricoltura: le altre misure tra risparmi e nuovi finanziamenti

A fronte del calo delle nascite e sempre nell’ambito del piano di risparmio delle risorse, la manovra ha rivisto il riparto dei fondi per gli asili nido. Le risorse eventualmente eccedenti destinate ai nidi saranno riassegnate.

«La progressiva riduzione della popolazione nella fascia di età interessata», si legge nella relazione tecnica, può consentire di raggiungere l’obiettivo del 33% di copertura degli asili nido in ciascun comune «con un ammontare di risorse inferiore a quello complessivamente stanziato», rendendo così disponibili «risorse eccedenti».

Per banche e assicurazioni è prevista una stretta sulla deducibilità delle spese pubblicitarie. Il maggior gettito stimato è di 38,6 milioni per il 2027, di 32,2 per il 2028 e di 6,4 milioni per il 2029. Le banche spendono in pubblicità 289 milioni di euro mentre le imprese energetiche 130 milioni.

Agricoltura, 160 milioni per macchinari e tecnologie: prorogata l’esenzione Irpef

È stato rifinanziato con 160 milioni il credito d’imposta per l’agricoltura utile all’acquisto di nuovi macchinari e tecnologie per l’ammodernamento delle attività produttive e viene estesa al 2027 l’esenzione Irpef sui redditi dominicali e agrari.

Novità per migliorare la rete ferroviaria. A Rfi, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria, andranno 6,3 miliardi per interventi di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza e per lo sviluppo tecnologico della rete. Le risorse vengono dalla flessibilità sull’energia concessa dall’Europa.

Ci sono anche news per il mondo dei giochi: raddoppiano le puntate e le vincite massime delle slot machine, mentre per i concessionari arriva uno sconto sui vecchi debiti con lo Stato.

Ma c’è anche una tassa dell’8% sui videogiochi nelle sale Lan, dedicate al gaming con computer e simulatori per giocare e sfidarsi online. La tassa sarà calcolata su un importo fisso, indipendentemente dagli incassi: 1.200 euro all’anno per ogni postazione di gioco e 2.000 euro per i grandi simulatori.

Giro di vite sugli organici della scuola con il taglio di 7.000 docenti e del personale tecnico e amministrativo (Ata). Già nel 2027 saranno risparmiati 83,9 milioni euro e 252 milioni all’anno dal 2028.

Dal 2027 viene ulteriormente innalzato il tetto di spesa nazionale per l’acquisto di dispositivi medici, nella misura del 4,7% del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Dal 2029 col programma talenti, 15 milioni l’anno per i giovani ricercatori.