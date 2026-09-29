PAC, Lollobrigida: «Fondo unico? Senza pianificazione non ha senso»

«Fondo unico? Senza una pianificazione europea non ha senso, la sovranità alimentare è a rischio». Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida in un punto stampa a margine del Consiglio europeo Agricoltura e Pesca, a Bruxelles, parlando del futuro della Politica agricola comune e dell’ipotesi di istituire un fondo unico.

«La forza del Parlamento è straordinariamente importante e, se si arrivasse a quell’obiettivo, si dovrebbe adeguare la direzione, nonostante i risultati ottenuti». Ed ha aggiunto: «Abbiamo sostenuto fin dall’inizio, e continuiamo a dirlo, che tenere la Politica agricola comune fuori e separata, come è sempre stato, sia la scelta migliore».