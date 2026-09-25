Valditara: «Multe fino a 1.000 euro per burqa e niqab»

«Una mancata conoscenza della nostra lingua ha un peso notevole sull’insuccesso scolastico». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, illustrando il decreto approvato dal governo.

Il provvedimento introduce anche il divieto di mascheramento del volto nei percorsi formativi. «Burqa, niqab, casco, mascherina sanitaria per chi non è ammalato. Non si può accedere al percorso formativo se si pretende di entrare in classe con il niqab, tanto per fare un esempio concreto», ha spiegato Valditara.

Per la violazione del divieto sono previste multe fino a 1.000 euro.

Il ministro ha inoltre ricordato le misure introdotte con il decreto Caivano: «Abbiamo introdotto la sanzione della reclusione fino a due anni per i genitori che non mandano i figli a scuola».