Gambiano stupratore e nullatenente favorito con la giustizia riparativa
Imagoeconomica

È rimasto ben poco della certezza della pena in questo Paese. O almeno, è svanita del tutto l’illusione che a un crimine brutale corrisponda una sanzione lineare, severa e proporzionata al trauma impresso sul corpo e nella mente di chi lo subisce.

Oggi, nell’Italia del diritto post-moderno, il paradigma è completamente ribaltato: se vieni aggredita all’alba mentre vai al lavoro, picchiata e violentata in mezzo alla strada, la risposta dello Stato potrebbe non essere più l’inflessibile severità delle sbarre, ma un invito a un «percorso di ravvedimento» per il tuo aggressore. Una comoda sedia, un mediatore qualificato e un bel colloquio costruttivo. È la giustizia riparativa, bellezza, ultima frontiera dell’avanguardia giuridica nazionale, dove la pena è diventata così discreta da non farsi quasi più vedere.

Il caso dello stupratore gambiano a Gallarate

Il caso che in queste ore sta sollevando un’ondata di indignazione e sconcerto arriva dal Varesotto. I fatti risalgono alla mattina del 21 novembre 2025 a Gallarate. Una donna di 53 anni sta camminando per strada: dietro l’angolo la attende un cittadino straniero di 35 anni, originario del Gambia, che la punta, la colpisce e la trascina a forza in una zona appartata, dove poi la stupra.

Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e alle preziose informazioni raccolte da un testimone, l’uomo viene individuato rapidamente. I militari lo rintracciano nella sua abitazione, ancora con gli stessi abiti immortalati dai video.

Il gambiano finisce così in cella a Busto Arsizio, con le accuse pesantissime di violenza sessuale aggravata e lesioni personali. Fin qui, la cronaca ordinaria di un incubo metropolitano.

Ma è nell’aula del giudice per l’udienza preliminare di Varese che la realtà processuale ha preso una piega spiazzante. La difesa ha presentato un’istanza formale: l’accesso ai programmi di giustizia riparativa.

Il pubblico ministero ha scelto di non opporsi, lasciando la palla al giudice, che ha accettato. Il procedimento penale ordinario è stato congelato (l’ammissione comporta la sospensione dei termini del procedimento fino al 27 aprile 2027) per valutare i «progressi» dell’aggressore.

La flessibilità della giustizia sugli stupri

A meno di un anno dal fatto, mentre la vittima sta ancora faticosamente cercando di rimettere insieme i pezzi della propria esistenza, lo Stato ha offerto una corsia preferenziale di reinserimento e ascolto al suo carnefice.

Per i prossimi mesi, sarà un mediatore a seguire l’imputato e a verificare se e come potrà confrontarsi concretamente con le conseguenze della propria condotta.

Non è tutto: il trentacinquenne non ha alcuna disponibilità patrimoniale in Italia. Il suo legale sta quindi cercando una soluzione attraverso i familiari dell’uomo che vivono in Gambia, i quali avrebbero dato la disponibilità a raccogliere una somma da mettere a disposizione della donna nell’ambito del percorso.

Tra sei mesi il giudice tornerà a esaminare la situazione: se la relazione del mediatore certificherà un esito positivo, l’imputato potrà incassare uno sconto in sede di sentenza; in caso contrario, il processo riprenderà il suo normale iter.

Le reazioni delle parti civili sono state di totale e comprensibile disperazione. La donna e i suoi familiari si sono opposti in aula con fermezza, rifiutando l’idea che lo stupro venisse trattato con i guanti di velluto della mediazione. Il giudice ha ascoltato e ha ammesso il percorso lo stesso.

L’opposizione della vittima, in questo schema, ha avuto il peso di una nota a margine: registrata, verbalizzata, bypassata. L’abbandono istituzionale, insomma, appare completo: lo Stato, alla fine, si è mostrato più flessibile nel curare l’anima del carnefice che nel proteggere la dignità di chi ha subito la violenza, mentre nel frattempo chiede ai cittadini di continuare a credere nelle istituzioni.

L’errore della riforma Cartabia

Dietro questa stortura si staglia la riforma Cartabia: pensata dai soloni del diritto per alleggerire i tribunali e svuotare le carceri, la legge si è rivelata talmente generosa da includere nelle sue maglie anche i reati di sangue e le violenze sessuali più efferate; la sua applicazione a qualsiasi tipo di reato è da tempo oggetto di un acceso dibattito giuridico e politico. Che la vittima manifesti il proprio dissenso è un dettaglio: la norma permette di aggirarla con un percorso «asimmetrico».

Lo stupratore partecipa a incontri terapeutici, scrive una lettera di scuse guidata che resta agli atti e ottiene in cambio sostanziosi sconti di pena. Il sistema svuota le carceri e riempie i fascicoli di buoni propositi, mentre la persona offesa finisce per fare da sfondo.

Il nome tecnico di questo meccanismo è «vittimizzazione secondaria»: le istituzioni infliggono un secondo abuso, burocratico, a chi è già stata colpita. Comunicare a una donna violentata che il suo aggressore merita una sospensione del processo e una corsia preferenziale di ascolto guidato equivale a dirle che il suo trauma pesa meno dell’agenda rieducativa del sistema.

A Gallarate lo Stato ha scelto di specchiarsi nella retorica della conciliazione coatta, voltando le spalle al dolore reale della vittima.

Giustizia al contrario

Paese terrorizzato dalla banda di ladri in fuga

Stamattina ci sarà l’autopsia sul corpo del malvivente ucciso mentre stava compiendo un’effrazione nella casa di Roberto Mollo: l’esito farà luce sulla dinamica della morte. Intanto è caccia ai complici, spariti nel nulla: gli abitanti di Baldissero ora hanno paura