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Redazione digitale
2026-06-27

Fiumicino, maxi esercitazione antiterrorismo in aeroporto

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Fiumicino, maxi esercitazione antiterrorismo in aeroportoplay icon
Maxi esercitazione antiterrorismo all'aeroporto di Roma Fiumicino. Simulati un attacco informatico ai sistemi di check-in e l'irruzione di un commando armato nel Terminal 5 per testare la risposta delle forze di sicurezza.
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antiterrorismo

Roma invasa da 25.000 Vespa: il più grande raduno della storia per gli 80 anni dell'icona italiana

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Roma invasa da 25.000 Vespa: il più grande raduno della storia per gli 80 anni dell'icona italiana

Partecipanti da 67 Paesi per quello che è stato il più grande raduno mai organizzato. Migliaia di persone hanno seguito la sfilata tra Colosseo e Fori Imperiali. La festa prosegue fino a domani al Vespa Village del Foro Italico.

L'articolo contiene una fotogallery.

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Genenta, dalla ricerca oncologica alle armi

Genenta, dalla ricerca oncologica alle armi
Pierluigi Paracchi (Imagoeconomica)
Lunedì la resa dei conti: i soci storici sfidano Paracchi sul voto maggiorato, il cambio dell’oggetto sociale e l’acquisizione di Atc. Decisivi gli equilibri con San Raffaele e Cdp. Sullo sfondo la causa di Milano, la vertenza con Enea Tech e il paracadute al presidente.

Dalla cura del cancro alla vendita di armi. È questa la parabola di Genenta Science, società nata nel 2014 per sviluppare una terapia genica contro il glioblastoma, tra i tumori più aggressivi del cervello, e oggi impegnata nella costruzione di un gruppo attivo nella difesa, nell’aerospazio e nella sicurezza.

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Non Sparate sul Pianista | Bragalini: «Alla scoperta degli inediti di Gerry Mulligan»

Non Sparate sul Pianista | Bragalini: «Alla scoperta degli inediti di Gerry Mulligan»play icon

Il musicologo jazz Luca Bragalini racconta l’emozionante scoperta di alcune opere inedite del grande sassofonista Gerry Mulligan. Un’avventura partita dal Conservatorio di Brescia e finita in gloria tra gli scatoloni della Library of Congress di Washington.

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L'intelligenza artificiale è la nuova frontiera strategica. Italia e India possono guidarla insieme

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L'intelligenza artificiale è la nuova frontiera strategica. Italia e India possono guidarla insieme
iStock
L'intelligenza artificiale non è più soltanto una rivoluzione tecnologica. È diventata uno dei principali strumenti attraverso cui si misureranno la competitività economica, la sicurezza nazionale e l'influenza geopolitica dei prossimi decenni.
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intelligenza artificiale
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