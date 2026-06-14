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Alessandro Rico
2026-06-14

La difesa comune sta facendo cilecca ma ci spingono a indebitarci con l’Ue

La difesa comune sta facendo cilecca ma ci spingono a indebitarci con l’Ue
Ansa
Bruxelles pressa gli Stati affinché accedano ai prestiti Safe, eppure i progetti militari condivisi non decollano. Dopo le tensioni sui droni e il flop del super caccia, le beghe franco-tedesche ora minacciano anche i tank.

L’Europa vuole che prendiamo i prestiti Safe, ma la difesa comune sta già facendo cilecca. Il riarmo di Ursula von der Leyen è un inferno lastricato di buone intenzioni, come dimostrano le zuffe tra Parigi e Berlino: dopo l’uscita definitiva dei tedeschi dal progetto Fcas per il caccia di sesta generazione, in polemica con il protagonismo del ramo transalpino di Airbus, adesso rischia di saltare anche il super tank, il Main ground combat system (Mgcs).

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difesa ue
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Arrestato un rider richiedente asilo. Aveva violentato tre donne a Milano

Arrestato un rider richiedente asilo. Aveva violentato tre donne a Milano
iStock

A Perugia rimesso in libertà un gambiano accusato di tentato rapimento di una bimba.

Un richiedente asilo di 25 anni che lavorava come rider è stato arrestato a Milano dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica, con l’accusa di violenza sessuale ai danni di tre giovani clienti.

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cronache dell'invasione

Pillole di galateo | Il pentalogo delle cerimonie

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pillole di galateo
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Allontana la bimba dalla sua mamma. Per il giudice la stava solo salvando

Allontana la bimba dalla sua mamma. Per il giudice la stava solo salvando
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A Perugia un gambiano strappa una bambina dalle mani della madre mentre è in attesa dell’autobus. Fermato, le scatta delle foto. Accolta la ricostruzione dello straniero: «La piccola si trovava in pericolo».
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gambiano rapimento bambina perugia
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Cuciniamo insieme | Panzanella sbagliata

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Cuciniamo insieme | Panzanella sbagliataplay icon
La panzanella è una ricetta di recupero identitaria della Toscana, dove il pane raffermo è una sorta di rimedio per ogni occasione, che va fatta secondo regole precise. Noi ci siamo presi però la libertà di reinterpretarla per renderla ancora più semplice. Ma il risultato non cambia: è perfetta come spuntino per una cena estiva, va benissimo se ve la volete portare in spiaggia.
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