Automotive, Guidesi: «In Lombardia filiera storica a rischio, l’Europa corregga il tiro»

«In Lombardia abbiamo una filiera storica che rischia di essere messa in difficoltà. L’Europa deve correggere il tiro». Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, in un’intervista a margine della tavola rotonda con le Regioni sul futuro del settore automotive.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere un confronto concreto sulle principali sfide che interessano la filiera automotive, creando un’occasione di dialogo tra i rappresentanti del Parlamento europeo e dei territori maggiormente interessati dall’industria automobilistica e dal relativo indotto.