Automotive, Guidesi: «In Lombardia filiera storica a rischio, l’Europa corregga il tiro»

«In Lombardia abbiamo una filiera storica che rischia di essere messa in difficoltà. L’Europa deve correggere il tiro». Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, in un’intervista a margine della tavola rotonda con le Regioni sul futuro del settore automotive.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere un confronto concreto sulle principali sfide che interessano la filiera automotive, creando un’occasione di dialogo tra i rappresentanti del Parlamento europeo e dei territori maggiormente interessati dall’industria automobilistica e dal relativo indotto.

L’affondo di Intesa Sanpaolo: esposto contro Mps
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L’affondo di Intesa Sanpaolo: esposto contro Mps

La banca guidata da Messina denuncia alla Consob la violazione di Mps della «passivity rule» per l’offensiva su Bpm e Generali. Oggi il cda del Leone esamina l’offerta di Siena. Lovaglio difende il progetto: «Vogliamo costruire un gruppo italiano diversificato»

Bpm dà un dispiacere a Lovaglio: no all’Ops
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Bpm dà un dispiacere a Lovaglio: no all’Ops

All’unanimità il cda del Banco boccia la proposta di Mps: non è stata concordata, né sollecitata e non riconosce premi agli azionisti. Moody’s parla di significativa incertezza di esecuzione della doppia offerta. E Giorgetti per adesso non vende la quota .nel Monte