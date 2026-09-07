Poste alza di 30 cent l’offerta su Tim: il corrispettivo in contanti sale a 1,97 euro

Poste Italiane rilancia l’offerta pubblica di acquisto e scambio su Telecom Italia.

Poste Italiane rilancia l’offerta pubblica di acquisto e scambio su Telecom Italia. Il cda ha deliberato un incremento del corrispettivo destinato agli azionisti Tim che aderiranno all’operazione, aggiungendo una componente in denaro di 30 centesimi per ogni azione portata in adesione.

Con questa modifica, il pacchetto offerto sale a 1,97 euro in contanti per azione, a cui si aggiungono 0,218 nuove azioni Poste di nuova emissione. Da notare che il cda ha fatto sapere che non ci saranno più rilanci. Sulla base del prezzo di Poste rilevato il 20 marzo 2026 — data di riferimento dell’operazione — il nuovo corrispettivo esprime una valorizzazione implicita di 6,65 euro per azione Tim, con un premio del 14,16% rispetto al prezzo di mercato del titolo a quella data. Calcolando invece sul prezzo di Poste del 4 settembre scorso, salito del 25% dalla data di riferimento, la valorizzazione implicita sale a 7,83 euro per azione (in Borsa ha chiuso in calo del 3,5% a 7,47 euro).In caso di adesione totalitaria, il controvalore complessivo salirebbe così a 11,3 miliardi di euro, di cui fino a 3,36 miliardi in contanti.

Per coprire l’esborso, Poste ha trasmesso a Consob la garanzia bancaria rilasciata da Bnp Paribas e ha sottoscritto un finanziamento aggiuntivo fino a 512 milioni con Bnp Paribas e Mediobanca.Il gruppo conferma un impatto positivo sull’utile per azione dal 2027, a doppia cifra nel 2028, e una leva finanziaria pro-forma di 1,5 volte a fine 2026. Confermata anche la politica dei dividendi: chi aderisce riceverà l’acconto Poste 2026, in pagamento il 25 novembre.

La seconda novità del comunicato diffuso in serata da Poste riguarda la soglia minima di adesione. La società ha deciso di rinunciare alla cosiddetta “Condizione Soglia”, impegnandosi ad acquistare tutte le azioni portate in adesione anche qualora non si raggiungesse il 66,67% dei diritti di voto di Tim. Come conseguenza della rinuncia, l’offerta sarà riaperta dal 21 al 25 settembre.Il periodo di adesione in corso si chiude comunque venerdì 11 settembre alle 17:30. Chi ha già aderito con la vecchia scheda non dovrà compiere alcuna azione: riceverà automaticamente il corrispettivo maggiorato in caso di perfezionamento dell’offerta.I risultati provvisori dell’operazione saranno comunicati entro lunedi 14 settembre, quelli definitivi entro il 17 settembre.