Cuciniamo insieme | Rose di mele

È iniziata la stagione delle mele – per la verità si trovano sempre – ma, all’inizio dell’autunno portano profumo e dolcezza sulle nostre tavole. In Appennino si coltivano le mele antiche: le annurche in Campania, sui Sibillini le mele rosa che sono stortignaccole, ma buonissime. E con queste abbiamo pensato di fare delle rose di mele ottime per la colazione, per la merenda, come dolce a fine pasto. Sono scenografiche, buonissime e molto facili da fare.

Ingredienti

Due mele – noi usiamo le rosa dei Sibillini – due confezioni di pasta sfoglia, meglio se rettangolari, due cucchiai di zucchero, un cucchiaio di cannella, quattro cucchiai di confettura (noi usiamo quella di albicocca, ma scegliete quella che più vi piace) 4 noci, 20 gr di burro, un limone non trattato se serve

Procedimento

Lavate le mele, liberatele dal torsolo e dai piccioli e dividetele in quarti. Con l’aiuto della mandolina affettatele finemente; per evitare che scuriscano potete irrorarle con succo di limone. Tritate finemente le noci dopo averle sgusciate.

Ora ricavate dalla pasta sfoglia 12 strisce di larghezza eguale (aiutatevi con un metro) e pennellate ogni striscia con un po’ di confettura su cui poi farete cadere una spolverata di cannella e di zucchero. Ora adagiate facendo sbordare la parte concava di un cinque millimetri sulla striscia di pasta sfoglia le fettine di mela. Arrotolate la striscia e vedrete che le fettine di mela già sembreranno i petali chiusi del fiore. Serrate il rotolino alla base. Ripetete l’operazione per tutte le strisce di pasta. Imburrate una teglia da muffin e sistemate in ogni settore un rotolino di pasta sfoglia e mele.

Adagiate un pezzettino di burro al centro del fiore e poi fate cadere dello zucchero e la granella di noci su ogni rotolino. Infornate a 190 gradi se statico, 180 se ventilato e cuocete per circa 18/20 minuti. Servite le rose un po’ intiepidite.

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Fatevi aiutare a guarnire le strisce di pasta in modo da creare le rose.

Abbinamento

Mela chiama Trentino e noi abbiamo scelto il Moscato giallo. Vanno benissimo tutti i moscati.