Non Sparate sul Pianista | Borletti Buitoni: «Il Quartetto è la coscienza musicale di Milano»

Ilaria Borletti Buitoni, presidente della Società del Quartetto di Milano, presenta la nuova stagione. E racconta il lavoro che si nasconde dietro a ogni concerto, tra la perdita della vocazione artistica della borghesia, la burocrazia dei fondi e il mondo che cambia.

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I Paesi che consumano più carbone

Cina e India guidano i consumi mondiali di carbone, utilizzato soprattutto per produrre elettricità. Ecco quali sono i Paesi che ne bruciano le maggiori quantità.