Non Sparate sul Pianista | Borletti Buitoni: «Il Quartetto è la coscienza musicale di Milano»

Ilaria Borletti Buitoni, presidente della Società del Quartetto di Milano, presenta la nuova stagione. E racconta il lavoro che si nasconde dietro a ogni concerto, tra la perdita della vocazione artistica della borghesia, la burocrazia dei fondi e il mondo che cambia.
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Guerriglia e attacchi ai poliziotti. Gli studenti giocano per la sinistra
Dopo l’appello di Ilaria Salis (Avs) a mobilitarsi come in Francia, i giovani incendiano le piazze contestando il governo con la scusa delle scuole fatiscenti. A Torino pietre sugli agenti, nella Capitale blitz al ministero.
I Paesi che consumano più carbone
Cina e India guidano i consumi mondiali di carbone, utilizzato soprattutto per produrre elettricità. Ecco quali sono i Paesi che ne bruciano le maggiori quantità.
Garlasco, il legale di Sempio sulle impronte: «Siamo andati oltre le risultanze della Procura»
L’avvocato Liborio Cataliotti rivendica il lavoro dei consulenti sulle 25 impronte di scarpe trovate sulla scena del delitto: «Abbiamo usato strumenti 3D e quattro calzature con la stessa suola».
Sardegna, liberato lo speleologo intrappolato in grotta: è cosciente
Luca Olmetto, 31 anni, era bloccato da 24 ore nella grotta di Gorropeddu, a Urzulei. I soccorritori lo hanno raggiunto scavando a mano tra i detriti.
Garlasco, Sempio con i legali al laboratorio Genomica di Roma
Nuovo incontro con il pool difensivo per le analisi della genetista Marina Baldi. L’avvocato Cataliotti: «Una consulenza è decisiva per scagionarlo».
Morte di David Rossi, i Ris: «Dodici sequenze video mostrano ombre a inizio vicolo»
La relazione dei carabinieri individua 12 macro-eventi compatibili con il passaggio di una o più persone nell’area cieca di vicolo Monte Pio, a Siena, tra le 20.04 e le 20.14 del 6 marzo 2013.
Fiumicino, oltre 96 milioni di euro movimentati illegalmente
Dall’inizio del 2026 intercettati flussi di valuta per oltre 131 milioni di euro. Cina ed Egitto le principali destinazioni del denaro in uscita.