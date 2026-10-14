Trump scarica Kiev a tre settimane dal voto

Trump compra il gasolio di Putin e la crisi con Kiev esplode. I soldi di Musk alle midterm, la perquisizione a Ilhan Omar, l’Iran si riarma.

Ceuta, sgomberato l’accampamento di migranti
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Ceuta, sgomberato l’accampamento di migranti

Le autorità spagnole hanno smantellato l'accampamento nell'enclave nordafricana a due giorni dall'arrivo dei reali di Spagna. La struttura era nata dopo l'afflusso di oltre 70.000 persone dal vicino Marocco.