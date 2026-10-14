Trump scarica Kiev a tre settimane dal voto

Trump compra il gasolio di Putin e la crisi con Kiev esplode. I soldi di Musk alle midterm, la perquisizione a Ilhan Omar, l’Iran si riarma.
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Garlasco, la difesa di Sempio: «L’impronta dell’assassino è più piccola»
L’avvocato Angela Taccia sostiene che la misura dell’impronta rilevata sulla scena del delitto sarebbe incompatibile anche con quella di Alberto Stasi. La legale oggi in Tribunale a Pavia per ascoltare nuovi audio delle intercettazioni.
Garlasco, Sempio con i legali al laboratorio Genomica di Roma
Nuovo incontro con il pool difensivo per le analisi della genetista Marina Baldi. L’avvocato Cataliotti: «Una consulenza è decisiva per scagionarlo».
Morte di David Rossi, i Ris: «Dodici sequenze video mostrano ombre a inizio vicolo»
La relazione dei carabinieri individua 12 macro-eventi compatibili con il passaggio di una o più persone nell’area cieca di vicolo Monte Pio, a Siena, tra le 20.04 e le 20.14 del 6 marzo 2013.
Fiumicino, oltre 96 milioni di euro movimentati illegalmente
Dall’inizio del 2026 intercettati flussi di valuta per oltre 131 milioni di euro. Cina ed Egitto le principali destinazioni del denaro in uscita.
Sardegna, speleologo intrappolato in una grotta dopo una frana
L’uomo è bloccato da ieri pomeriggio nella grotta di Gorropeddu, a Urzulei, in Ogliastra. Oltre 30 tecnici del Soccorso alpino e speleologico impegnati nel recupero.
Houthi, raid su Riad: «Colpiti aeroporti e impianti energetici»
Il portavoce militare Yahya Saree rivendica quattro operazioni nelle ultime 24 ore con missili balistici, missili da crociera e droni. Nel mirino anche gli aeroporti di Riad e Dammam e due impianti di Aramco
Ceuta, sgomberato l’accampamento di migranti
Le autorità spagnole hanno smantellato l'accampamento nell'enclave nordafricana a due giorni dall'arrivo dei reali di Spagna. La struttura era nata dopo l'afflusso di oltre 70.000 persone dal vicino Marocco.