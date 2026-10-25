Cuciniamo insieme | La pasta d’autunno

Ci crediate o no, non abbiamo scelto la zucca per celebrare Halloween anche se tra una settimana sarà un profluvio di zucche vuote trasformate in teste di morto.

Senza troppo fare i bastian contrari a noi dà un po’ fastidio vedere i frutti della fatica di coltiva diventare dei gingilli e, per quanto riguarda la zucca, è quasi un vilipendio gastronomico usarla così per giocare.

La zucca è versatilissima: si presta a condimento, a crema, a piatto principale, si può declinare dolce o salata. È insieme alle castagne e al tartufo il simbolo dell’autunno.

Per questo abbiamo preparato una ricetta veloce e molto facile per questa stagione dai colori caldi.

Ingredienti

360 gr di pasta da grano italiano, 200 gr di zucca, 100 gr di speck in due fette spesse oppure già ridotto a dadini, 100 gr di ricotta vaccina, 30 gr di Parmigiano Reggiano o Grana Padano grattugiati, 4 o 5 noci, due spicchi d’aglio, qualche foglia di salvia, un peperoncino fresco (o in alterativa polvere di peperoncino) sale e olio extravergine di oliva italiano q.b.

Procedimento

Sbucciate le noci e riducetele a granella, mettete sul fuoco una pentola con acqua leggermente salata per cuocere la pasta e in una padella fate imbiondire in olio extravergine di oliva l’aglio con la salvia e il peperoncino. Nel frattempo sbucciate la zucca e riducetela a tocchetti piuttosto piccoli e passatela in padella insieme allo speck che avrete ridotto a dadini. Fate andare a fuoco moderato un paio di minuti, e poi cuocete la pasta. Eliminate l’aglio, la salvia e il peperoncino dalla padella. Scolate la pasta piuttosto al dente e passatela in padella facendola insaporire con la zucca e lo speck. Ora aggiungete la ricotta e il formaggio grattugiato e mantecate. Servite con una bella spolverata di gherigli di noce macinati.

Come far divertire i bambini

Fatevi aiutare a tritare le noci e a mantecare la pasta fuori dal fuoco.

Abbinamento

Noi abbiamo scelto un Trentodc spumante rosato, va benissimo il Prosecco in rosa o qualsiasi altro rosato italiano.