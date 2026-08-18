«Omero è di queste terre». In Turchia rivendicano il luogo dove nacque l’Odissea

Su una collina che domina i pendii ricoperti di ulivi vicino a Smirne, in Turchia, si trova una grotta che da generazioni gli abitanti del luogo ritengono legata a Omero e alla composizione dell’«Odissea».

«Queste grotte di Omero a Bornova sono menzionate in più di trenta resoconti di viaggio. E con questo intendo solo quelli che si sono presi la briga di riportarle nei loro scritti», spiega il ricercatore turco Altan Altin, autore di un libro dedicato alla teoria.

La tradizione locale sostiene dunque che il poeta dell’«Iliade» e dell’«Odissea» fosse originario di questa zona e che proprio qui abbia composto almeno parte del poema.

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