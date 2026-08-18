Vibo Valentia, ripreso da un drone mentre appicca un incendio: arrestato

Un 49enne è stato arrestato dai Carabinieri Forestali con l’accusa di incendio boschivo doloso nel territorio di Mileto, in provincia di Vibo Valentia.
A risultare decisive sono state le immagini della Control Room della Regione Calabria, dove gli operatori hanno seguito in diretta l’azione attraverso un drone impegnato nel monitoraggio del territorio nell’ambito del progetto «Tolleranza Zero», contro gli incendi.
Durante la sorveglianza, gli operatori della Control Room regionale, insieme ai Carabinieri Forestali presenti nella sala di controllo, hanno visto il 49enne mentre appiccava il fuoco alla vegetazione di un’area boscata, consentendo ai militari di intervenire rapidamente.
L’uomo, coltivatore diretto e dedito anche alla pastorizia, avrebbe dato fuoco alla vegetazione, costituita prevalentemente da querce e pioppi, per poi allontanarsi a bordo di un trattore.
Il 49enne è stato quindi arrestato in flagranza.