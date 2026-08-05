Giorgetti: «Ok Ue alla clausola a ottobre, poi lo scostamento»

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha illustrato alla Camera il percorso per la richiesta della clausola di salvaguardia nazionale, che dovrà essere valutata dalle istituzioni europee.
Secondo Giorgetti, la Commissione Ue esaminerà la richiesta a settembre, con una possibile approvazione del Consiglio nell’ambito della riunione Ecofin di ottobre. Dopo il via libera potrebbe essere avviata la procedura per lo scostamento di bilancio.
Il ministro ha inoltre avvertito che, senza un’uscita anticipata dalla procedura per deficit eccessivo, l’Italia potrebbe restare sottoposta alla procedura europea.