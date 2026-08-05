Giappone, test di un missile Tomahawk: le immagini del lancio

Le immagini riprendono il test di lancio di un missile da crociera Tomahawk effettuato dal cacciatorpediniere Chokai della Marina giapponese nelle acque dell’Oceano Pacifico.
Il Tomahawk, di produzione statunitense, è un missile a lungo raggio in grado di colpire obiettivi fino a circa 1.600 chilometri di distanza. Il lancio rientra nel programma di rafforzamento delle capacità difensive avviato da Tokyo.
La scelta del Giappone si inserisce in un contesto di crescenti tensioni nell’Asia-Pacifico, con particolare attenzione agli sviluppi che coinvolgono Cina, Corea del Nord e Russia.
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