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 Alessandro Da Rold
2026-06-25

Moretti in carcere per la strage di Viareggio

Moretti in carcere per la strage di Viareggio
Mauro Moretti (Ansa)
La Cassazione rigetta i ricorsi e conferma le condanne per il disastro che causò 32 morti.
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Derìu: «Nell’estate del 1985 stavo con Borsellino e Falcone all’Asinara»

Derìu: «Nell’estate del 1985 stavo con Borsellino e Falcone all’Asinara»
L’ex direzione centrale dell’Asinara a Cala d’Oliva, ora museo storico della memoria. Nel riquaro, Gianmaria Derìu in divisa per un film sull’isola-carcere
L’ex agente Ginmaria Derìu: «Moltissimi tentavano la fuga dall’isola-carcere. Una sola evasione riuscì, quella del bandito sardo Matteo Boe».

Quando, nel maggio 1980, Gianmaria Derìu iniziò a prestare servizio come agente di custodia presso il sistema carcerario dell’isola dell’Asinara fu assalito dalla malinconia.

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interviste e personaggi
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Il macabro record dei Paesi Bassi: l’eutanasia per un bimbo under 12

Il macabro record dei Paesi Bassi: l’eutanasia per un bimbo under 12
iStock
Il ministro della Salute conferma l’omicidio: il piccolo soffriva di una grave malattia.

Eutanasia per un bambino di meno di 12 anni. Una notizia che nessuno vorrebbe mai leggere e che invece nelle scorse ore, per la prima volta, è arrivata dai Paesi Bassi.

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eutanasia
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Venezuela devastato da un terremoto. Oltre 30.000 dispersi, ansia per gli italiani

Venezuela devastato da un terremoto. Oltre 30.000 dispersi, ansia per gli italiani
Ansa
Si aggrava a ogni minuto il bollettino di morti e feriti del sisma. Il nostro ambasciatore: «Al momento non ci sono connazionali».

Una doppia scossa, la prima di magnitudo 7.2 e la seconda di magnitudo 7.5, hanno devastato il Venezuela colpendo il Paese sudamericano a un minuto di distanza l’una dall’altra.

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terremoto venezuela

Il video reportage dal «Giorno della Verità»

Il video reportage dal «Giorno della Verità» play icon

Il racconto per immagini della giornata dedicata al confronto tra imprese, manager e istituzioni. Un dietro le quinte che ripercorre i principali momenti dei panel e gli interventi dei protagonisti.

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