True Stefano Piazza Le «banche fantasma» cinesi collegano in tutta Europa mafie e trafficanti di droga Pechino (iStock)

Una recente indagine a Prato ha messo in luce un sistema di reti finanziarie parallele, che regolano i pagamenti senza spostare denaro. Sulla base della fiducia tra i membri.Per gli investigatori non si trattava di una semplice rete di riciclaggio, ma di una vera e propria infrastruttura finanziaria parallela capace di mettere in comunicazione organizzazioni mafiose italiane, narcotrafficanti internazionali e una parte del tessuto imprenditoriale cinese del distretto tessile di Prato. È questo il quadro che emerge dall’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Firenze nell’ambito di un’inchiesta che descrive l’esistenza di una sofisticata «banca illegale» in grado di movimentare tra gli 80 e i 100 milioni di euro tra Italia, Spagna, Belgio, Germania, Olanda e Portogallo. Secondo l’accusa, al vertice dell’organizzazione vi sarebbe stato Keke Pan, cittadino cinese residente nell’area pratese, indicato come promotore e coordinatore di una struttura stabile composta da decine di persone con ruoli ben definiti: dirigenti, contabili, collettori, corrieri e broker incaricati di reperire clienti nel mondo del narcotraffico. Attorno a lui operava una rete composta prevalentemente da cittadini cinesi, ma anche da soggetti albanesi ritenuti vicini ai circuiti internazionali della droga. L’elemento centrale dell’indagine è l’utilizzo del sistema «hawala», un meccanismo informale di trasferimento di denaro diffuso in diverse aree del mondo che consente di effettuare pagamenti internazionali senza il passaggio attraverso il sistema bancario tradizionale. Attraverso questo sistema, secondo gli investigatori, le organizzazioni criminali italiane potevano pagare i fornitori di droga all’estero senza dover trasportare fisicamente ingenti quantità di denaro oltre confine. In questo contesto, le imprese cinesi del comparto tessile ottenevano grandi disponibilità di contante non tracciato da utilizzare per la propria attività commerciale. Il meccanismo descritto dagli inquirenti appare relativamente semplice ma estremamente efficace. I clan o i narcotrafficanti consegnavano denaro contante ai corrieri dell’organizzazione. Il denaro veniva trasportato a Prato e affidato ai cosiddetti «collettori», che avevano il compito di individuare aziende tessili disposte a ricevere le somme. Le imprese utilizzavano il contante per le proprie attività economiche mentre, attraverso la rete «hawala», i fornitori di droga presenti in Spagna, Belgio o Olanda ricevevano l’equivalente dell’importo dovuto. In questo modo il pagamento della sostanza stupefacente avveniva senza alcun movimento bancario e senza che il denaro attraversasse materialmente le frontiere. L’ordinanza dedica ampio spazio alla struttura interna dell’organizzazione. Tra le figure considerate centrali compaiono Lorenzo Dei Meneghetti, ora detenuto in Colombia da dove rifiuta di essere espatriato, indicato come responsabile della rete dei corrieri tra Italia, Spagna e Portogallo; Baidong Li e Yufei Chen, ritenuti responsabili della contabilità e dei rapporti con le aziende coinvolte; Vincenzo Croma, definito dagli investigatori il principale corriere operativo in Italia; oltre a diversi collettori incaricati di reperire le imprese tessili destinatarie del denaro. Le basi operative individuate dagli investigatori si trovavano principalmente a Prato. L’ordinanza cita in particolare alcune abitazioni e la Locanda «Le Tre Ville», indicata come luogo di incontro, pianificazione e raccolta del denaro. Secondo il Gip, l’organizzazione disponeva inoltre di telefoni criptati, veicoli predisposti per l’occultamento del contante e una rete logistica in grado di operare contemporaneamente in diversi Paesi europei. Uno degli aspetti più rilevanti dell’inchiesta riguarda i rapporti con la criminalità organizzata italiana. Le contestazioni descrivono numerosi episodi nei quali il sistema sarebbe stato utilizzato per favorire il pagamento di forniture di droga da parte del cosiddetto clan Briganti, ritenuto una delle articolazioni della Sacra Corona Unita operante nel quartiere «167» di Lecce. Secondo l’accusa, gli appartenenti al clan avrebbero consegnato decine di migliaia di euro in contanti all’organizzazione di Prato affinché provvedesse al trasferimento finanziario delle somme verso la Spagna, dove si trovavano i fornitori degli stupefacenti. Le pagine dell’ordinanza elencano numerosi episodi specifici. In alcuni casi vengono contestati trasferimenti da 30.000, 40.000, 45.000, 50.000 e 60.000 euro destinati al pagamento di partite di droga. Le somme sarebbero state raccolte in Puglia, trasportate a Prato e successivamente redistribuite attraverso il circuito delle imprese tessili. Diversi episodi coinvolgono aziende o negozi situati a Madrid, Siviglia, Valencia, Alicante e Malaga, città che emergono come snodi fondamentali della rete internazionale. Ancora più significativo appare il collegamento con la ‘ndrangheta. L’ordinanza descrive infatti diversi episodi che avrebbero coinvolto la cosca Fiarè-Razionale-Gasparro di San Gregorio d’Ippona, nel Vibonese. Anche in questo caso il denaro proveniente dalle attività illecite sarebbe stato affidato ai corrieri della rete pratese per essere successivamente utilizzato nel sistema «hawala» e destinato al pagamento di forniture di stupefacenti in Spagna. In alcuni episodi vengono citate somme superiori ai 120.000 euro. L’inchiesta evidenzia inoltre il ruolo svolto da broker albanesi ritenuti collegati ai principali circuiti europei del narcotraffico. Tra questi figura Armand Kollcaku, soprannominato «Caffè», descritto come intermediario incaricato di procurare clienti interessati ai servizi finanziari dell’organizzazione. Accanto a lui compaiono altri soggetti albanesi che avrebbero operato tra Italia, Germania, Belgio e Spagna, facilitando i rapporti con i fornitori di cocaina e altre sostanze stupefacenti. Secondo il Gip, la forza dell’organizzazione risiedeva proprio nella capacità di unire mondi criminali diversi. Da una parte i clan mafiosi e i narcotrafficanti avevano bisogno di un sistema sicuro per pagare la droga senza esporsi ai rischi del trasporto internazionale di denaro. Dall’altra alcune aziende del distretto tessile avevano necessità di reperire grandi quantità di contante non tracciato per alimentare un’economia parallela basata su transazioni informali e pagamenti in nero. La rete avrebbe quindi rappresentato il punto di incontro tra queste esigenze, trasformando il distretto pratese in una piattaforma finanziaria clandestina al servizio del crimine organizzato transnazionale. Le accuse contestate comprendono associazione per delinquere, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, abusiva prestazione di servizi di pagamento e violazione della normativa bancaria.Al di là degli aspetti giudiziari, il documento fotografa un fenomeno che va ben oltre il singolo procedimento penale: l’esistenza di una rete economica sommersa capace di collegare il cuore manifatturiero del pronto moda italiano con alcune delle più importanti organizzazioni criminali operanti in Europa. Se le accuse troveranno conferma nel corso del processo, l’indagine della Procura di Firenze potrebbe rappresentare una delle più significative ricostruzioni mai effettuate in Italia sul rapporto tra economia sommersa, finanza clandestina e narcotraffico internazionale.