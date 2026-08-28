Nepal: le case e le auto sommerse dal fango

Case danneggiate, veicoli travolti e intere aree ricoperte di fango: è il bilancio visibile dall’alto delle devastanti alluvioni lampo che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet.

Le immagini aeree diffuse dall’Autorità nazionale nepalese per la riduzione e la gestione del rischio di catastrofi mostrano le conseguenze della piena del 26 agosto nel distretto di Rasuwa.

Altri filmati documentano i danni lungo il fiume Trishuli, nel distretto di Nuwakot, con edifici sommersi dal fango e infrastrutture devastate.