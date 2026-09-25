In occasione della Milano Fashion Week, la Regione Campania presenta «Mediterranea. Talenti emergenti in Campania», iniziativa di valorizzazione dei designer campani (selezionati tramite avviso pubblico) tenuta a battesimo dallo stilista Sabato De Sarno.

Le creazioni dei giovani stilisti campani, esposte a Palazzo Morando nelle sale dedicate alla Campania al Milano Fashion Hub fino al 27 settembre, dimostrano quanto la tradizione si possa trasformare in ricchezza attraverso l’abile evoluzione della cultura sartoriale campana in un linguaggio creativo contemporaneo e competitivo. La presenza dei talenti campani nel tempio della moda è stata l’occasione per valorizzare e promuovere una filiera di eccellenza, capace di innovare e guardare al futuro custodendo intatta la propria identità.

Tradizione e innovazione

Si è potuto scoprire la cultura e l’artigianalità che rappresentano il capitale per tracciare il futuro della Moda. È stata l’occasione per incontrare i giovani talenti campani selezionati, interpreti di una sensibilità unica e tecniche innovative applicate alla tradizione: Apnoea, Dadamax, Moarno, Saman Loira, Trippat e Vienmnsuonno1926 e, per gli accessori, Antonio Cesaro per Livio De Simone con Big So Ben, Ilaria Pepino per Kilesa e Modia Romano Embroidery per Omega, ognuno espressione di un patrimonio manifatturiero e culturale unico che oggi si rinnova grazie all’incontro tra la maestria artigiana e la visione internazionale delle nuove generazioni, attente ai temi della sostenibilità e dell’innovazione.