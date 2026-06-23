True Carlo Tarallo Flaminia Camilletti and Meloni: con gli Usa rapporti intatti. Missione americana di Fidanza Carlo Fidanza (Ansa)

Il premier invita i ministri a partecipare alla festa del 2 luglio con l’ambasciatore Fertitta, che dice: «Rimanga la partnership». Una delegazione di Fdi incontrerà a Washington membri del Congresso e della Casa Bianca.Il sospetto della corrispondente Mediaset, Rossi Hawkins: «All’ultimo G7 qualche capo straniero potrebbe aver voluto provocare attriti per strapparci qualche commessa».Lo speciale contiene 2 articoli.La lite tra Giorgia Meloni e Donald Trump «non deve impattare sui rapporti del governo con gli Stati Uniti». Lo ha detto ieri la premier Giorgia Meloni in Consiglio dei ministri, commentando lo scontro con il tycoon. La Meloni ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all’ambasciata Usa per la festa dell’Indipendenza, anche perché, secondo fonti di governo, ha sottolineato come «l’ambasciatore Fertitta è sempre stato estremamente disponibile e professionale nei nostri confronti». Si confina così nel perimetro di un ruvido scambio di opinioni tra i due leader il botta e risposta tra la Meloni e Trump degli ultimi giorni. Un Trump che del resto appare ormai un personaggio che ha fatto della maleducazione nei confronti di leader mondiali, giornalisti e giornaliste e avversari interni la cifra della sua seconda presidenza, così come è destinata a entrare nei libri di storia la sua sindrome compulsiva da social, che lo spinge a postare decine di dichiarazioni al giorno, alcune particolarmente squinternate. Intanto, ogni occasione di confronto tra esponenti politici di Fratelli d’Italia e degli Stati Uniti è benvenuta: può collocarsi in questa cornice la missione della settimana prossima a Washington di Carlo Fidanza e Antonella Sberna, rispettivamente capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo e vicepresidente dell’Eurocamera, che andranno negli Stati Uniti insieme a una delegazione di parlamentari di Ecr, il gruppo dei Conservatori europei. La delegazione incontrerà membri del Congresso ed esponenti dell’amministrazione Usa, oltre a rappresentanti di think tank. La missione era prevista da mesi, ma è evidente che ora assume, per l’Italia, un significato particolare: «I fatti», argomenta Fidanza, «hanno visto una polemica che la presidente Meloni ha dichiarato chiusa e per noi è chiusa. Il rapporto con gli Stati Uniti è un rapporto che è solido per ragioni storiche, è un rapporto che non può venire meno, fatto di una interazione culturale, economica, di interessi geopolitici comuni che non possono assolutamente essere intaccati da diatribe che noi riteniamo che debbano essere superate. Non a caso Giorgia Meloni non risponderà più a questo tipo di critiche, non parteciperà più a questo dibattito perché la nostra stella polare è tenere insieme l’interesse nazionale», aggiunge Fidanza, «e lo stiamo facendo in maniera molto determinata, con l’unità dell’Occidente». Sul piano militare, assolutamente fondamentale nelle relazioni tra Roma e Washington, il legame resta solido. Appena una settimana fa il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato in visita ufficiale a Washington, dove ha incontrato il ministro della Guerra (sic) Pete Hegseth. «Ho accolto al Pentagono», ha scritto Hegseth su X, « il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto. Abbiamo ribadito la solidità delle relazioni bilaterali in materia di difesa tra Stati Uniti e Italia e abbiamo concordato sull’urgente necessità che gli alleati della Nato aumentino la spesa per la difesa, amplino la produzione industriale nel settore della difesa e schierino forze militari credibili in combattimento». Hegseth, che Crosetto ha anche sentito nelle ore della lite Meloni-Trump, ha avuto parole d’elogio per il nostro governo: «Siamo particolarmente grati», ha detto il ministro ultra-trumpiano, «per il sostegno costante che il vostro governo e il popolo italiano dimostrano nell’ospitare le forze statunitensi in Italia. Gli alleati europei, inclusa l’Italia, devono assumersi, e so che lo stanno facendo, la responsabilità principale della difesa convenzionale dell’Europa, dimostrando la disponibilità a farsi carico di una quota maggiore dell’onere; l’Italia», ha sottolineato Hegseth, «è certamente uno dei partner che stanno guidando questo processo». Non si capisce cosa sia cambiato in sette giorni. Tra l’altro, una delle accuse di Trump alla Meloni è stata questa: «Non ci ha nemmeno concesso di utilizzare le piste di atterraggio o di decollo italiane, causando un notevole disagio logistico». Fonti della Difesa fanno notare che, per quel che riguarda il famoso recente caso di Sigonella, quando lo scorso maggio è stato negato a un bombardiere Usa diretto in Iran l’atterraggio nella base in Sicilia, gli accordi vigenti prevedono l’utilizzo delle basi italiane solo per funzioni addestrative o logistiche, come sanno perfettamente anche gli Usa. Ci voleva l’ok del Parlamento, quindi, ma non c’erano i tempi e il semaforo è rimasto rosso. Per quel che riguarda l’aspetto politico, a quanto ci risulta, le relazioni tra Fratelli d’Italia e i Repubblicani americani non sono in discussione, in quanto la reazione della Meloni agli attacchi di Trump è stata compresa. Certo, secondo alcune fonti, se Trump ascoltasse di più i suggerimenti di Marco Rubio non si verificherebbero questi incidenti diplomatici. Così come viene considerato un interlocutore ottimo e affidabile l’ambasciatore americano in Italia Tilman J. Fertitta, come ha sottolineato ieri in Cdm la stessa Meloni. Ieri il diplomatico ha precisato che «possono esserci momenti di disaccordo tra due leader. Ciò che conta è che il rapporto tra Usa e Italia continui a essere una vera partnership cooperativa tra i nostri due Paesi».<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/meloni-trump-rapporti-intatti-fidanza-2677078160.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="manina-europea-dietro-lo-scontro" data-post-id="2677078160" data-published-at="1782171568" data-use-pagination="False"> Manina europea dietro lo scontro? Alla Casa Bianca non si lavora per ricucire i rapporti con l’Italia perché i rapporti sono e restano solidi. Ne è convinta Maria Luisa Rossi Hawkins, corrispondente Mediaset dalla Casa Bianca che ieri ha intervistato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo il suo post su Truth in cui è tornato all’attacco del presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «Dopo aver speso miliardi di dollari per la Nato, l’Italia e il suo premier non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all’azione contro l’Iran e la sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo, non ci sono. Non va bene». A Rossi Hawkins ha spiegato poi di non essere «solo deluso dall’Italia, ma anche da tutti i leader della Nato».«L’Italia è considerata un fortissimo alleato e partner, il legame tra i due leader è solido e lo hanno dimostrato anche nell’ultimo G7», ha commentato Hawkins alla Verità facendosi una domanda: «A questo punto io mi chiederei: chi è che lavora per allontanare i due?». Il sospetto è lecito ed è utile fare un passo indietro e notare che a Evian il presidente americano ha speso molto tempo con il presidente francese Emmanuel Macron ed è quindi probabile che ci siano interessi economici e commerciali molto forti che potrebbero spingere qualcuno a tentare di provocare lo sgambetto. Per ora restano ricostruzioni, ma è bene sottolineare che secondo quanto riportato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso «lo scorso anno il nostro export verso gli Stati Uniti è cresciuto del 7,2%, malgrado i nuovi dazi; ad aprile ha registrato un ulteriore +12,1% su base annua, la migliore performance tra i Paesi europei».Invidia forse? Rossi Hawkins: «Il rapporto dal punto di vista commerciale e diplomatico non si è mai interrotto. Quindi chi è che sta cercando di nuocere ai rapporti con l’Italia? Forse c’è qualcuno che lavora per prendersi qualche commissione? Ci sono cose che non sappiamo e che dobbiamo sapere? Trump non ce l’ha con Meloni, ce l’ha con l’Europa che secondo il presidente non ha fatto quello che si aspettava». Secondo Rossi Hawkins, Trump potrebbe fare un «roboante annuncio» al prossimo vertice Nato di Ankara e fa riferimento a quella frase che gli ha strappato nella sua intervista: «Non so se ritirarmi dall’Alleanza atlantica». Secondo Rossi Hawkins, Trump se la prende con Meloni perché era da lei che si sarebbe aspettato di più sull’Iran, si aspettava che facesse da sponda. «Detto questo», ribadisce, «l’Italia è parte integrante degli Stati Uniti, i rapporti non si romperanno mai, non sono come i rapporti con i francesi o i tedeschi, l’America non sarebbe l’America se non ci fosse l’Italia. Potrebbe esserci, non credo all’interno della Casa Bianca, qualche leader straniero che al G7 mette in cattiva luce l’Italia in modo da favorire e provocare attriti tra Roma e Washington. Qualcuno che vuole inserirsi nei rapporti commerciali».Rossi Hakwins, che era presente nello Studio ovale quando i due si sono incontrati, ricorda perfettamente quel momento: «Lui disse: “Per me lei è l’Europa”, e quindi è così che si traduce l’attacco. Rappresentando l’Europa se la prende con lei». A suo avviso quello che si dovevano dire se lo sono detti e il rapporto potrebbe persino guadagnarne perché «Trump rispetta chi gli tiene testa, chi lo contrasta, non rispetta i sottomessi. Li utilizza, ma non li rispetta». Lo dimostra il post su Truth perché «dopo l’attacco vibrante che ha sferrato Meloni, Trump non risponde ma scrive un post in cui sposta lo scontro sull’argomento Nato». E poi è a Rossi Hawkins che il presidente americano consegna un ramoscello di pace: «Io non ce l’ho con Meloni, ce l’ho con l’Europa». Il suo modo, maldestro, di fare un passo indietro.