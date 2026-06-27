Ignazio Mangrano Marito del ministro Roccella disperso nel lago di Vico: ricerche in corso True Il ministro per la Famiglia Eugenia Roccella con il marito Luigi Cavallari in una foto del 2023 (Ansa)

Luigi Cavallari, marito del ministro per la Famiglia Eugenia Roccella, è disperso nel lago di Vico, nel Viterbese. Era in barca con la moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. In corso le ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e sommozzatori.Sono in corso le ricerche di Luigi Cavallari, marito del ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, scomparso nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo.Secondo le prime informazioni, Cavallari si trovava a bordo di un'imbarcazione insieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento: non è chiaro se l'uomo si sia tuffato per fare il bagno oppure sia caduto accidentalmente dalla barca. L'allarme è scattato nella zona di località Fiorò, nel territorio comunale di Ronciglione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. Alle operazioni partecipano anche i nuclei sommozzatori dell'Arma e dei vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche dell'uomo. Secondo quanto riferito dalle fonti presenti sul posto, è arrivata nell'area delle operazioni anche la portavoce del ministro Roccella.Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze dell'accaduto, mentre le ricerche proseguono senza sosta.