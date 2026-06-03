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Carlo Cambi
2026-06-03

Pechino vuole governarci con i chip ma la sua fabbrica in Italia è un flop

Pechino vuole governarci con i chip ma la sua fabbrica in Italia è un flop
iStock
In crisi la L-Foundry, gruppo dei semiconduttori di Avezzano che ha 1.300 dipendenti.

L’intelligenza sarà anche artificiale, ma la crisi è purtroppo reale. Il modello cinese mostra un atteggiamento coloniale nelle aziende e un’assoluta indifferenza alle sorti di chi ci lavora.

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Lollobrigida: «I lavoratori vanno rispettati tutti, immigrati e non»

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Lollobrigida: «I lavoratori vanno rispettati tutti, immigrati e non»play icon
content.jwplatform.com

«Abbiamo sempre agito nella direzione di aggravare le sanzioni verso chiunque si definisca imprenditore, ed è invece un delinquente, compia atti di sfruttamento verso i lavoratori e continueremo in questo senso». Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, commentando la strage avvenuta ad Amendolara, in Calabria, nella quale quattro persone sono morte carbonizzate.

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FrontPage | Trump e i limiti del potere

FrontPage | Trump e i limiti del potereplay icon

Primarie, economia e Iran. Trump resta forte nel Gop ma affronta ostacoli al Senato, stalli geopolitici e un'economia meno brillante.

sergio giraldo frontpage

Dalla tavola all’identità: cosa resta della lezione di Petrini

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Dalla tavola all’identità: cosa resta della lezione di Petrini
Carlo Petrini (Ansa)

Il fondatore di Slow food e dell'università di Pollenzo ha trasformato il mangiare in un gesto civile. Luci e ombre di un'eredità che non si può dimenticare.

Che tristezza quando il cibo viene ridotto a mero carburante da consumare il più in fretta possibile, spesso senza neanche pensarci, per tornare subito a fare altro.

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carlo petrini
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I tassisti offesi mostrano i redditi. «Ora basta dire che siamo evasori»

Auto bianche contro la macchina del fango mediatica che diffonde notizie fuorvianti sui loro guadagni: «Non dichiariamo 19.000 euro l’anno, quello è l’imponibile al netto dei costi. L’80% di noi è indebitato...».

Dicono che l’auto bianca non sia poi così candida, che sia una «guida» all’evasione. Possibile? Il «tiro al tassista» è ormai un evergreen con cui abbagliare l’opinione pubblica nella caccia alle partite Iva che farebbero più «nero» in Italia, e in effetti, da tempo, la categoria è spesso percepita dal cittadino come una casta di furbetti.

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