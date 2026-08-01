Abascal: «A causa di Sánchez essere un clandestino è molto redditizio»

Santiago Abascal è presidente di Vox. Le immagini che arrivano da Ceuta sono drammatiche: migliaia di migranti fuggono dal Marocco nella speranza di un futuro in Europa. Ci sono decine di morti e numerosi feriti, alcuni gravi. Come si è arrivati a questa situazione?

«Le immagini da Ceuta sono davvero drammatiche. Stiamo parlando di una città spagnola di 86.000 abitanti – famiglie, lavoratori, uomini, donne e bambini – tutti terrorizzati. In poche ore, più di 50.000 marocchini sono entrati e hanno saccheggiato negozi, la gente ha paura e resta chiusa in casa. Un’emergenza nazionale che è il risultato di anni di sofferenza sotto un governo guidato da Pedro Sánchez, che ha svenduto i nostri confini e abbracciato una politica di porte aperte e immigrazione di massa».

Il governo spagnolo ha fatto la cosa giusta inviando l’esercito per cercare di contenere questo esodo?

«Il governo non ha inviato l’esercito: le truppe per le strade sono quelle che c’erano già a Ceuta, da anni chiediamo che vengano inviati e schierati più uomini. E una volta schierati, dovrebbero avere ordini precisi per difendere i nostri confini con tutte le forze contro quella che è un’invasione e una violazione della nostra sovranità. In questi giorni abbiamo parlato con molti agenti di polizia, membri della Guardia civil e militari: tutti si sentono impotenti».

.Lei ha dichiarato che è necessario espellerli subito, con ogni mezzo necessario, invitando il popolo a farlo da solo se il governo non li aiutasse. In questo modo non si rischia di istigare gli abitanti di Ceuta a un bagno di sangue?

«Ciò che causano bagni di sangue e vittime ogni giorno sono le politiche di porte aperte che riempiono i nostri quartieri di insicurezza e criminalità. Da quando Pedro Sánchez è diventato presidente del Governo spagnolo, gli stupri sono aumentati del 288%. Non si tratta di una tragica coincidenza, è una diretta conseguenza delle politiche dell’immigrazione di massa e dell’importazione dell’islamismo, che disprezza le donne e le considera esseri inferiori. Ciò che il governo di qualsiasi nazione seria deve fare è difendere i propri confini, difendere la propria sovranità e proteggere il proprio popolo».

.Sánchez si è detto convinto della cooperazione tra Spagna e Marocco: sono crisi ricorrenti, o questa volta è diverso?

«Non è vero che ci sia cooperazione tra Spagna e Marocco: questa è una crisi che si è verificata nel 2021 e che ora si ripresenta con ancora maggiore gravità. Entrambe le volte il problema era lo stesso: la Spagna ha un governo debole e asservito, incapace di difendere gli interessi del nostro Paese».

Sánchez ha assicurato agli abitanti di Ceuta il sostegno di «tutta la Spagna». Sono le mafie responsabili di questo esodo?

«Le mafie del traffico di esseri umani sono state le principali beneficiarie delle politiche di porte aperte del governo Sánchez: ogni volta che lui si esprime a favore dell’immigrazione di massa, ogni volta che annuncia regolarizzazioni di massa, i vincitori sono le mafie del traffico di esseri umani, perché possono continuare i loro perversi affari e sfruttare la miseria di tante persone innocenti. E i perdenti sono tutti gli spagnoli».

L’aumento degli arrivi, che ha portato a questa situazione «esplosiva», potrebbe essere dovuto alla sentenza spagnola che ha dichiarato illegittimi i rimpatri dei migranti intercettati in mare e il cui contenuto sarebbe stato poi diffuso alla popolazione marocchina?

«Chiunque pensi che tutto ciò a cui stiamo assistendo sia dovuto a una sentenza del tribunale non ha capito nulla. In Spagna, essere un immigrato clandestino è molto redditizio, come abbiamo visto con l’ultima ondata di regolarizzazioni di massa. Abbiamo molti politici che pensano ancora che tutta l’Africa possa stare in Spagna, ed è per questo che ci troviamo in questa situazione. La posizione di Vox è molto chiara: chiunque entri illegalmente deve essere rimpatriato, chiunque venga a vivere di sussidi pubblici o a spese di altri deve essere espulso, e chiunque venga a commettere reati, legali o illegali che siano, deve fare ritorno al suo Paese. È buon senso ed è ciò che vuole la maggioranza degli spagnoli, la maggioranza degli italiani e la maggioranza degli europei».

Giorgia Meloni ha sospeso l’area Schengen e chiuso le frontiere. Esiste il rischio di una crisi diplomatica?

«Sánchez ha distrutto il prestigio della Spagna all’estero. Il rischio di una crisi diplomatica con questo governo è costante: l’area Schengen si basa su frontiere sicure e controllate, al momento le frontiere spagnole sono aperte perché lui lo ha permesso. Il messaggio che vogliamo trasmettere da Vox è che, quando saremo al governo, le frontiere della Spagna, che sono le frontiere dell’Europa, saranno difese con fermezza».

Ursula von der Leyen ha chiesto rimpatri rapidi perché nessuno può entrare in Europa senza rispettare le regole. C’è stato un cambiamento di approccio da parte delle istituzioni europee in materia di politica migratoria rispetto al passato?

«Certamente c’è stato un cambiamento di approccio, ma non perché lo volesse Ursula Von der Leyen, bensì perché gli europei l’hanno costretta. La situazione sta cambiando perché le forze patriottiche stanno ottenendo un sostegno crescente da parte degli europei che, forti del buon senso, sanno che solo con confini protetti è possibile avere nazioni prospere e sicure».