Le grandi organizzazioni del narcotraffico stanno modificando profondamente la propria strategia. Se fino a pochi anni fa il loro obiettivo principale era garantire l’ingresso della droga nel mercato europeo, oggi la priorità è mettere radici nell’economia legittima, acquisendo un’influenza sempre maggiore sui circuiti finanziari e produttivi. È questa la conclusione dell’analisi pubblicata dal quotidiano spagnolo Abc, secondo cui la Catalogna rappresenta uno dei territori europei dove questa trasformazione appare più evidente. La regione catalana occupa una posizione centrale nelle rotte internazionali degli stupefacenti.

Il porto di Barcellona, uno dei più trafficati del Mediterraneo, insieme a una rete di collegamenti stradali, ferroviari e logistici particolarmente efficiente, costituisce un punto di accesso privilegiato per le spedizioni provenienti soprattutto dall’America Latina e dal Nord Africa. Da qui cocaina, hashish, marijuana e altre sostanze vengono successivamente smistate verso i mercati europei.

Il traffico di droga, tuttavia, rappresenta soltanto il primo anello di una catena economica molto più ampia. Una volta ottenuti i guadagni, le organizzazioni criminali devono far perdere ogni traccia della loro provenienza illecita. Per raggiungere questo obiettivo acquistano immobili, partecipazioni societarie, attività commerciali, aziende di trasporto e imprese operanti nei settori più diversi, trasformando il denaro del narcotraffico in investimenti apparentemente regolari. Il riciclaggio dei capitali è quindi diventato il vero fulcro del sistema criminale. Senza questo passaggio, le enormi somme accumulate con la vendita degli stupefacenti resterebbero inutilizzabili o facilmente individuabili dalle autorità. Attraverso società formalmente legittime e prestanome, invece, il denaro entra nell’economia ufficiale, produce ulteriori ricavi e contribuisce a rafforzare il peso economico delle organizzazioni. I gruppi criminali hanno inoltre affinato le proprie tecniche finanziarie. Le imprese utilizzate per il riciclaggio non sono necessariamente società fittizie: spesso svolgono una reale attività economica, assumono dipendenti, emettono fatture e operano sul mercato come qualsiasi altra azienda. Questa apparente normalità rende molto più difficile individuare l’origine dei capitali e ricostruire i collegamenti con il narcotraffico.

Accanto alla penetrazione nell’economia cresce anche la preoccupazione per i tentativi di influenzare il settore pubblico. Le reti criminali cercano di stabilire rapporti con funzionari, amministratori e altri soggetti che, per il ruolo ricoperto, possono agevolare le loro attività o fornire informazioni riservate. La disponibilità di enormi risorse economiche consente infatti di esercitare un potere che non si manifesta esclusivamente attraverso la violenza, ma anche mediante corruzione, favori e pressione economica. Negli ultimi anni la Spagna è stata interessata da inchieste che hanno alimentato il dibattito sul rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nella politica e nelle istituzioni. Tra queste figurano le indagini legate al cosiddetto «caso Koldo», che ha coinvolto esponenti vicini al Partito socialista, e le inchieste che hanno interessato alcuni amministratori locali della Catalogna e della Costa del Sol per presunti rapporti con reti dedite al narcotraffico e al riciclaggio. Pur riguardando vicende differenti e con responsabilità ancora oggetto dell’accertamento giudiziario, questi casi hanno rafforzato l’attenzione degli investigatori sul rischio che il potere economico dei clan possa tradursi in capacità di influenza sulle istituzioni.

Questa evoluzione ricorda dinamiche già sperimentate da altre organizzazioni mafiose europee. La forza delle moderne reti criminali non dipende più soltanto dal controllo del territorio o dall’intimidazione, ma soprattutto dalla capacità di accumulare ricchezza, investirla nell’economia e consolidare una presenza silenziosa ma estremamente efficace all’interno del sistema produttivo. La Catalogna rappresenta inoltre un contesto particolarmente complesso per la presenza contemporanea di gruppi criminali provenienti da aree geografiche differenti.

Organizzazioni balcaniche, reti sudamericane, clan nordafricani e gruppi dell’Europa orientale convivono e, in alcuni casi, collaborano nella gestione delle rotte della droga e delle attività di riciclaggio. Questa dimensione transnazionale rende le indagini sempre più articolate e richiede una cooperazione costante tra le autorità di diversi Paesi. Un altro elemento rilevante riguarda la straordinaria disponibilità finanziaria dei narcotrafficanti. I sequestri di droga, pur rappresentando un danno economico significativo, vengono spesso assorbiti senza compromettere la stabilità delle organizzazioni, che possono contare su profitti elevatissimi e su una struttura economica ormai consolidata. Per questo motivo il contrasto non può limitarsi all’intercettazione dei carichi di stupefacenti, ma deve colpire il patrimonio accumulato e i meccanismi che consentono di reinvestirlo. Le ripercussioni di questo fenomeno vanno ben oltre i confini della Spagna. La Catalogna costituisce infatti una delle principali porte d’ingresso della droga destinata ai mercati dell’Unione europea. Ogni rafforzamento delle organizzazioni criminali presenti nella regione produce inevitabilmente effetti anche negli altri Stati membri, dove i capitali riciclati possono essere reinvestiti e le reti logistiche ulteriormente sviluppate.

Le moderne organizzazioni del narcotraffico operano ormai come vere imprese multinazionali. Dispongono di specialisti nel settore finanziario, esperti di logistica, consulenti legali e intermediari capaci di spostare rapidamente persone, merci e capitali tra diversi Paesi. La componente criminale resta centrale, ma viene affiancata da un’organizzazione economica sempre più sofisticata. Il dibattito politico in Spagna si concentra quindi sulla necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto. Tra le misure discusse figurano un irrigidimento delle sanzioni contro le coltivazioni illegali di marijuana, un potenziamento della normativa antiriciclaggio e maggiori poteri investigativi per seguire i flussi finanziari delle organizzazioni. L’obiettivo è colpire il patrimonio economico dei clan, considerato oggi il loro principale punto di forza. Allo stesso tempo, gli esperti sottolineano che nessuna riforma penale potrà risultare davvero efficace senza un rafforzamento della cooperazione internazionale. Le reti criminali operano infatti senza rispettare i confini nazionali e sfruttano differenze normative, sistemi fiscali e mercati finanziari per spostare rapidamente i propri capitali.

La trasformazione descritta evidenzia un fenomeno che riguarda non soltanto la Catalogna, ma l’intero scenario europeo. Il narcotraffico non punta più esclusivamente al controllo delle rotte della droga: mira a consolidare una presenza stabile nell’economia, ad acquisire influenza nei settori strategici e, quando possibile, a creare canali di interlocuzione con ambienti istituzionali e politici. È questa capacità di integrarsi nel sistema economico legale e di convertire il potere criminale in potere finanziario e relazionale, più che la violenza visibile, a rappresentare oggi una delle sfide più complesse per le autorità impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata.

Francesi, turchi, messicani, cinesi. I criminali puntano su Barcellona

La Catalogna non è più soltanto uno dei principali punti di ingresso della droga nel mercato europeo. Per molte organizzazioni criminali è ormai diventata una vera piattaforma operativa, dove produrre, immagazzinare, riciclare denaro e coordinare traffici destinati all’intero continente. La marijuana rappresenta il settore che meglio descrive questa trasformazione. Nel giro di un decennio la regione si è affermata come uno dei maggiori esportatori europei della sostanza, attirando gruppi criminali provenienti da numerosi Paesi, interessati a sfruttare una posizione geografica strategica, infrastrutture efficienti e collegamenti rapidi con i principali mercati del Nord Europa. In un primo momento le organizzazioni straniere controllavano direttamente ogni fase dell’attività criminale. Le piantagioni venivano allestite in aree boschive isolate oppure in capannoni industriali alimentati con allacci abusivi alla rete elettrica. Dopo il raccolto, la marijuana lasciava la Catalogna nascosta tra normali carichi commerciali diretti soprattutto verso Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito. Tra i primi gruppi a consolidare una presenza stabile figuravano organizzazioni criminali italiane e albanesi, alle quali si sono successivamente affiancati esponenti della cosiddetta Mocro Maffia, la potente rete criminale sviluppatasi tra Paesi Bassi e Belgio.

Negli ultimi anni, tuttavia, la strategia è cambiata. Le grandi organizzazioni internazionali preferiscono sempre più spesso appoggiarsi a gruppi già presenti sul territorio, limitandosi a finanziare le coltivazioni, organizzare i trasporti e gestire la distribuzione nei mercati finali. Un modello che riduce i rischi operativi e rende molto più difficile ricostruire la catena di comando. Secondo gli investigatori, attorno a questo sistema gravitano reti criminali che mantengono stretti collegamenti con Marsiglia e Parigi. La marijuana prodotta in Catalogna alimenta infatti una parte significativa del mercato francese. In diversi casi il pagamento delle forniture non avverrebbe esclusivamente in denaro. Le autorità hanno documentato episodi nei quali le organizzazioni francesi avrebbero consegnato ai produttori pistole e perfino armi da guerra, contribuendo ad aumentare il livello di militarizzazione della criminalità organizzata. In questo contesto continua a crescere l’interesse di gruppi criminali provenienti dall’area balcanica e dalla Turchia. Tradizionalmente attivi nel traffico di hashish e cocaina lungo la Costa del Sol, questi sodalizi hanno cercato di espandere le proprie attività verso la Catalogna. Diverse operazioni internazionali coordinate dai Mossos d’Esquadra hanno impedito il consolidamento di alcune di queste strutture, ma negli ultimi anni non sono mancati violenti regolamenti di conti culminati in sparatorie mortali.

Il porto di Barcellona rappresenta il principale snodo di questa geografia criminale. Migliaia di container transitano ogni giorno nello scalo e questo enorme volume di traffico offre alle organizzazioni criminali l’opportunità di occultare partite di cocaina provenienti soprattutto dall’America Latina. Le indagini indicano la presenza di reti criminali con collegamenti nei Balcani, nell’Europa orientale e in Sud America, affiancate da gruppi locali incaricati del recupero dei carichi e della distribuzione sul territorio. Tra le organizzazioni che avrebbero tentato di espandersi in Catalogna compare anche il cartello messicano di Sinaloa, interessato non solo alla cocaina ma anche alla produzione di metanfetamine attraverso laboratori clandestini installati in Europa. Secondo le autorità spagnole, l’intensa attività investigativa avrebbe finora impedito la creazione di una struttura stabile. Accanto al narcotraffico prosperano anche altre attività criminali. Secondo gli investigatori, alcune organizzazioni di origine cinese si sarebbero specializzate nel riciclaggio dei proventi della droga attraverso il sistema informale «Fei Chien», che consentirebbe di trasferire ingenti capitali all’estero senza transitare dal circuito bancario tradizionale. Altre reti criminali sarebbero invece coinvolte nella tratta di esseri umani, nello sfruttamento lavorativo e nella prostituzione.

Per gli investigatori, la Catalogna non è più soltanto un punto di transito della droga verso l’Europa, ma un hub della criminalità organizzata internazionale, dove convergono narcotraffico, riciclaggio, traffico di armi e sfruttamento degli esseri umani, con organizzazioni sempre più strutturate e capaci di infiltrarsi nell’economia legale.