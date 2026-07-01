Automotive, Salini: «Serve ribaltare il regolamento. Troppi errori che danneggiano le industrie»

Lo ha dichiarato l’europarlamentare di Forza Italia Massimiliano Salini a margine dell’evento, organizzato da Confindustria in collaborazione con Anfia e Confindustria Energia, improntato sul futuro dell’industria automobilistica europea nel contesto della revisione del quadro normativo sulle emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri attualmente all’esame dell’Europarlamento.
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L’Ue piomba nel Medioevo. Aria spenta per i dipendenti ma Ursula resta al fresco
A Palazzo Berlaymont, sede della Commissione, climatizzazione off solo dal primo al settimo piano. Risparmiati i colletti bianchi ai livelli superiori. Un atto da caporali.
Migrazione, Ciriani: «L’Europa ha fatto un bagno di realismo, fenomeno che non si può più subire»
Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Alessandro Ciriani durante la conferenza stampa sull'entrata in vigore del Patto Ue sulla migrazione. La conferenza stampa si è articolata in due parti per riflettere la complessità del pacchetto.
Palantir, Nvidia & C: la scommessa da 700 miliardi che divide i mercati
Salvatore Gaziano (Soldi Expert): «La concorrenza costringerà i colossi del settore ad abbassare i prezzi, facendo scendere i guadagni. Certi ritmi di ascesa sono insostenibili. Perciò si rischiano correzioni violente».
Migranti, Procaccini: «L’Europa si uniforma alla strategia italiana»
«La rivoluzione del modello Meloni è stata far capire che il problema dell’immigrazione va affrontato nella dimensione esterna». Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, commentando l’accordo sulle nuove regole Ue per i rimpatri e rivendicando l’approccio italiano…
Bruxelles ci aiuta soltanto sul green. Ma ora forse tagliare le accise si può
La tanica di benzina è mezza vuota: come previsto (purtroppo) dalla Verità, ieri la Commissione Ue ha sì ufficializzato, come richiesto espressamente da Giorgia Meloni, la possibilità di chiedere un margine dello 0,3% per investimenti in energia all’interno dell’1,5% previsto…
I prestiti per la Difesa? Fregatura stile Pnrr
La Meloni e Giorgetti sono sempre meno convinti di ricorrere al programma «Safe», dal quale il nostro Paese aveva prenotato 15 miliardi. Il vantaggio sul pagamento degli interessi è praticamente inesistente. E poi ci sarebbe il costo della burocrazia Ue.
Il prezzo del petrolio sale troppo, l’Ue deve correggere le sue sanzioni
Nel giorno in cui droni ucraini hanno colpito una raffineria nel cuore della Russia, l’agenzia Bloomberg ha ieri anticipato che l’Unione europea, temendo il peggioramento del mercato petrolifero mondiale per la tensione nel Golfo Persico, si appresterebbe a congelare il…