Automotive, Salini: «Serve ribaltare il regolamento. Troppi errori che danneggiano le industrie»

Lo ha dichiarato l’europarlamentare di Forza Italia Massimiliano Salini a margine dell’evento, organizzato da Confindustria in collaborazione con Anfia e Confindustria Energia, improntato sul futuro dell’industria automobilistica europea nel contesto della revisione del quadro normativo sulle emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri attualmente all’esame dell’Europarlamento.

I nodi dell'Ue

I prestiti per la Difesa? Fregatura stile Pnrr

La Meloni e Giorgetti sono sempre meno convinti di ricorrere al programma «Safe», dal quale il nostro Paese aveva prenotato 15 miliardi. Il vantaggio sul pagamento degli interessi è praticamente inesistente. E poi ci sarebbe il costo della burocrazia Ue.