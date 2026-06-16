True Mirko Molteni Italiani pronti a sminare lo Stretto. Londra e Parigi vogliono la regia

Dragamine e 500 uomini già in allerta da settimane per Aspides. Meloni e Tajani confermano la volontà di contribuire dopo il via libera in Aula. L’Eliseo: «Fregate e portaerei dispiegabili in 48 ore». Merz più cauto.C’è ancora incertezza sul regime che avrà lo stretto di Hormuz dopo l’accordo preliminare fra Usa e Iran. Se gli americani affermano che la navigazione sarà libera, gli iraniani ribattono che continueranno a imporre un pedaggio, sospeso solo nei 60 giorni che serviranno a raggiungere un’intesa definitiva. All’avvio del vertice G7 di Evian, in Francia, il presidente americano Donald Trump ha ostentato ottimismo: «Lo stretto sarà completamente aperto. Si sta facendo un po’ di caccia a un paio di mine, ma le navi stanno già muovendosi». La realtà è più complessa. Il cessate il fuoco rende possibile la preannunciata missione dei Paesi dell’Unione europea, che da settimane s’erano detti disposti a inviare navi militari nello Stretto per bonificarlo dalle mine e pattugliarne le acque. Ecco perché fin dalla mattinata di ieri il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha affermato che «la missione per Hormuz sarà al centro delle discussioni del G7».Il suo presidente, Emmanuel Macron gli ha fatto eco candidando subito la Francia e l’alleata Gran Bretagna alla guida della missione internazionale, per la quale l’Eliseo può inviare in poco tempo la portaerei Charles De Gaulle, a propulsione nucleare: «La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello Stretto di Hormuz, con il sostegno di Olanda e Italia. La portaerei Charles De Gaulle è pronta a essere schierata entro due o tre giorni insieme a fregate, appena ci sarà conferma dell’accordo». Lo ha ricordato allo stesso Trump, il quale gli ha ribattuto che «gli Usa non hanno bisogno di aiuto». Parigi e Londra, forse nostalgiche di avventure d’altri tempi, come la spedizione di Suez del 1956 contro l’Egitto, si propongono al vertice della missione, ma anche l’Italia è in prima fila. La premier Giorgia Meloni ha garantito che «l’Italia è pronta a partecipare alla missione dopo il via libera del Parlamento». Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato: «Faremo la nostra parte. L’Italia sarà protagonista di una nuova stagione di difesa della libertà di navigazione, così come stiamo facendo con la nostra Marina Militare nel Mar Rosso e con la missione Atalanta contro la pirateria. Così faremo, se ci sarà un accordo, anche a Hormuz. Abbiamo già inviato due dragamine di fatto aggregate alla missione Aspides, vediamo quando e come sarà possibile trasferirle verso Hormuz». Ha anticipato che mercoledì mattina affronterà la questione in una riunione alla Farnesina. Le due navi dragamine, o «cacciamine» italiane che possono portarsi a Hormuz in pochi giorni, sono la Crotone e la Rimini, unità della classe Gaeta operative da circa 30 anni, ma ancora valide. Lunghe 52 metri e dislocanti 720 tonnellate, hanno scafo in vetroresina, per eludere le spolette magnetiche delle mine, e individuano gli ordigni anzitutto valendosi di un sonar la cui portata arriva a 270 metri di profondità. Ma utilizzano anche droni subacquei Pluto Rpv (Remote Piloted Vehicle), mini-sommergibili telecomandati con telecamere che, oltre a trovare le mine spingendosi fino a 600 metri di profondità, sono anche in grado di farle brillare ponendo vicino a esse delle apposite cariche esplosive. Le navi dragamine imbarcano inoltre una squadra di sommozzatori che possono intervenire contro le mine fino a una profondità di 60 metri in casi in cui non è possibile usare i droni. L’impiego delle due dragamine, che portano ciascuna un equipaggio di circa 50 elementi, avverrebbe nel quadro di una squadra più ampia comprendente la nave Atlanta per l’appoggio logistico e due navi da scorta armata, il pattugliatore Raimondo Montecuccoli da 6.000 tonnellate e la fregata Luigi Rizzo da 6.900 tonnellate, unità armate con cannoni e missili antiaerei Aster. L’impegno totale di una missione italiana nel Golfo Persico potrebbe quindi arrivare a oltre 500 uomini dei vari equipaggi. Di un impegno italiano a Hormuz ha parlato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, in visita ieri a Washington, con il segretario alla Guerra Usa Pete Hegseth. Il capo del Pentagono la lodato il ruolo di Roma: «L’Italia è sempre più protagonista nella difesa europea e il ruolo della Meloni è decisivo». Più cauta sulla missione è parsa la Germania, dato che il cancelliere Friedrich Merz ha rimarcato che «collaboreremo con gli alleati non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie». Secondo esperti come il professor Gian Enzo Duci, docente in management marittimo all’Università di Genova sentito ieri dall’agenzia Ansa, «per una bonifica completa dalle mine possono occorrere dai tre ai sei mesi», anche se «ci sono due aree prossime all’Oman e prossime all’Iran in cui non ci sono mine e le navi riescono a transitare». Ma l’idea di una forza navale europea non piace a Teheran, il cui governo fa sapere alla Reuters: «Qualsiasi presenza di Paesi stranieri nello Stretto di Hormuz, sia per garantire la sicurezza della navigazione sia per operazioni di sminamento, è inaccettabile. È un pretesto per portare forze navali nello stretto e non sarà accettato».