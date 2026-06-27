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Paola Bulbarelli
2026-06-27

Graziano Grigolato: «Con le nostre scarpe si evade dalla città per vivere la natura»

Graziano Grigolato: «Con le nostre scarpe si evade dalla città per vivere la natura»
Il presidente di Grisport ripercorre la storia delle calzature per trekking e outdoor: «Oggi ne produciamo 4 milioni l’anno».
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La tv di Iannacone fa ascolti con le storie della gente comune

La tv di Iannacone fa ascolti con le storie della gente comune
Domenico Iannacone (Ansa)
Il volto di Rai3 tocca punte da 1,2 milioni di spettatori con «Che ci faccio qui», esplorando la realtà di un hospice o le fatiche dei genitori di un bimbo con una sindrome rara. È il trionfo del tatto sul rumore.
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Marito del ministro Roccella disperso nel lago di Vico: ricerche in corso

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Marito del ministro Roccella disperso nel lago di Vico: ricerche in corso
Il ministro per la Famiglia Eugenia Roccella con il marito Luigi Cavallari in una foto del 2023 (Ansa)
Luigi Cavallari, marito del ministro per la Famiglia Eugenia Roccella, è disperso nel lago di Vico, nel Viterbese. Era in barca con la moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. In corso le ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e sommozzatori.
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La doppia morale rossa su Balbo

La doppia morale rossa su Balbo
Maurizio Landini (Ansa)
A Ferrara la Cgil si rifiuta di omaggiare il gerarca, ma il sindaco dem nel 2018 aveva accettato la donazione dei documenti della famiglia. Nel silenzio dell’Anpi.
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italo balbo
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«Piano casa in aiuto al ceto medio. Diamo la precedenza agli italiani»

«Piano casa in aiuto al ceto medio. Diamo la precedenza agli italiani»
Ansa
Felice Squitieri, neo commissario al Piano casa, svela le linee guida: «Tante misure sono per la povertà, ora però aiutiamo il ceto medio. Compenso da 500.000 euro? Giusto per le responsabilità. Conosco Salvini da 10 anni, ma sono qui per meriti. Sulle graduatorie è corretta la corsia privilegiata agli italiani».
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piano casa
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