Urso: «Servono campioni europei contro Usa e Cina»

«Serve un piano europeo per l’innovazione sul fronte delle nuove tecnologie per rispondere alla competizione statunitense e cinese». Lo ha dichiarato a Bruxelles il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Consiglio Competitività dell’Unione europea.

Urso ha sottolineato la necessità di rafforzare la capacità tecnologica dell’Europa per ridurre le dipendenze dall’estero. «Siamo stati soccombenti con la Cina in merito alla tecnologia e oggi ne dipendiamo, ma questo non possiamo permettercelo», ha affermato.

Il ministro ha inoltre evidenziato l’esigenza di «costruire campioni europei» come risposta alla crescente competizione internazionale, riferendo di aver affrontato il tema anche nei colloqui con i colleghi di Francia e Germania.