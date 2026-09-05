Meloni: «Nuove misure sui carburanti, ma non per chi non ne ha bisogno»

Dopo il taglio delle accise sui carburanti, il governo prepara nuovi interventi, questa volta mirati. Lo ha annunciato Giorgia Meloni dal palco della festa di Fratelli d’Italia a Bari.

«Non possiamo permetterci di spendere soldi per darli a chi non ne ha bisogno o viene a fare benzina dalla Francia», ha detto il premier, spiegando la necessità di concentrare le nuove misure su chi ne ha realmente bisogno.

Nel corso del comizio, Meloni ha poi rivolto un duro attacco alla sinistra, accusandola di non avere un programma e di creare «ogni giorno una nuova emergenza».

«Quando avete finito con questo complottismo, potreste dire agli italiani cosa avete in mente per il loro futuro», ha affermato.

Quindi l’affondo sull’antifascismo: «La sinistra usa l’antifascismo come arma di distrazione di massa da 80 anni».