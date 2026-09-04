Lollobrigida: «Il governo più longevo rilancia anche il settore ippico»

«Sono contento dell’anniversario dei quattro anni di governo. Siamo il governo più longevo della storia repubblicana e poterlo fare raccontando un altro risultato concreto, proprio in un settore che vede invertire quella tendenza al decadimento che lo aveva caratterizzato negli ultimi vent’anni, è un altro modo corretto per chi è in carica di spiegare perché, quando sei un governo stabile, riesci a programmare, ad affrontare le emergenze, ma anche a tradurle in una strategia più complessa che possa portare a risultati concreti non solo nel presente, ma soprattutto nel futuro».

Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida all’Ippodromo Capannelle di Roma, sottolineando il rilancio del settore ippico e collegandolo alla stabilità dell’azione di governo.

Lollobrigida ha evidenziato come la possibilità di programmare nel lungo periodo consenta di intervenire sulle emergenze e, allo stesso tempo, di trasformare le misure adottate in una strategia capace di produrre risultati anche per il futuro.