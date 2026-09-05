Legge elettorale, Tajani: «Fondamentale rafforzare la stabilità»

«Sono convinto che serva una legge elettorale che rafforzi la stabilità del nostro Paese. È vero che siamo stati in grado di governare stabilmente in questi quattro anni, però soprattutto al Senato ci sono stati molti esponenti politici che hanno lasciato la sinistra per schierarsi con il centrodestra».

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Forum Teha di Cernobbio, intervenendo nel dibattito sulla legge elettorale.

«La stabilità è fondamentale: l’Italia, grazie alla stabilità e alla propria credibilità, è cresciuta nella graduatoria dei Paesi che accolgono gli investimenti stranieri», ha aggiunto Tajani.