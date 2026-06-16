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Patrizia Floder Reitter
2026-06-16

Meloni rafforza l’asse con Tokyo e vola al G7

Meloni rafforza l’asse con Tokyo e vola al G7
Giorgia Meloni insieme alla premier giapponese Sanae Takaichi (Ansa)
Annunciate iniziative comuni nell’ambito del Piano Mattei e sullo Spazio. Poco dopo in Francia inizia il delicato summit. Subito il bilaterale tra Macron e Trump, che si prende la scena già prima di partire: «Se importi persone del Terzo mondo, lo diventi».

«Il mondo è cambiato profondamente dall’ultima volta che i leader si sono incontrati qui. È più frammentato. Più competitivo. Più incerto», osservava ieri su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, poche ore prima dell’inizio dei lavori del G7 a Évian-les-Bains.

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Commerz scatena i giudici contro Unicredit

Commerz scatena i giudici contro Unicredit
Ansa
La Procura di Francoforte avvia verifiche preliminari dopo la denuncia del gruppo tedesco per sospetta manipolazione del mercato. L’istituto di Orcel, salito quasi al 40% del capitale con l’Ops, non ci sta: «Noi corretti, qualcuno vuole compromettere l’operazione».

La partita tra Unicredit e Commerzbank entra in una nuova fase, sempre più giudiziaria e regolamentare. Secondo quanto riferito da Bloomberg, la Procura di Francoforte acquisirà i dettagli delle comunicazioni inviate da Unicredit alla Bafin, l’autorità tedesca di vigilanza finanziaria, in merito alle adesioni all’Ops promossa sulla banca tedesca.

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Edicola Verità | la rassegna stampa del 16 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 16 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 16 giugno con Carlo Cambi

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Vannacci s’ingrossa con i delusi. Tajani: «Diamo risposte alla gente»

Vannacci s’ingrossa con i delusi. Tajani: «Diamo risposte alla gente»
Roberto Vannacci (Ansa)
L’exploit di Futuro nazionale (secondo Swg, ha appaiato la la Lega al 5,3%) certifica che gli elettori vogliono che le promesse delle urne siano mantenute. Dai ministri in giù, tanti l’hanno capito. E pure la sinistra trema.

Scompiglio generale: la discesa in campo di Roberto Vannacci ha l’effetto di spostare il focus della politica italiana dagli slogan ai risultati, dai post sui social ai dati, dalla propaganda alla realtà, nuda e cruda.

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Dal portiere eroe di Capo Verde al giocatore convocato su LinkedIn: le storie che emergono dal Mondiale

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Dal portiere eroe di Capo Verde al giocatore convocato su LinkedIn: le storie che emergono dal Mondiale
Il portiere di Capo Verde, Vozinha, sventola la bandiera nazionale dopo lo 0-0 contro la Spagna (Ansa)

L'incredibile pareggio tra Spagna e Capo Verde ha messo in evidenza le storie del portiere Vozinha, decisivo contro i campioni d’Europa con sette parate e il premio di migliore in campo, e Roberto Pico Lopes, arrivato in nazionale grazie a un messaggio su LinkedIn.

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