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Francesca Ronchin
2026-06-17

Tre cittadini su dieci presi di mira dalle baby gang: altro che percezione

Tre cittadini su dieci presi di mira dalle baby gang: altro che percezione
(iStock)
Rapporto Eurispes: nel 2025 segnalati dalle forze dell’ordine 80.827 giovani stranieri.

Altro che percezioni. Dopo anni in cui si favoleggiava di cittadini incapaci di leggere il reale, tra eccessi di paure e strabismi, l’ultimo rapporto di Eurispes dedicato alla devianza giovanile dimostra che ci vedono benissimo. Per lo meno una buona metà degli italiani, che a causa di baby gang e criminalità minorile, considera la propria città poco o per niente sicura.

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Simest inaugura la sede di Bari: «Più sostegno alle imprese del Sud»

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Simest inaugura la sede di Bari: «Più sostegno alle imprese del Sud»play icon

In Puglia deliberati 129 milioni di euro a supporto di 560 operazioni. Intervista a Vittorio de Pedys, presidente di Simest, Regina Corradini D'Arienzo, amministratore delegato di Simest e Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri.

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Allarme Bankitalia: i politici usano i conti di parenti all’estero per ricevere tangenti

Allarme Bankitalia: i politici usano i conti di parenti all’estero per ricevere tangenti
Palazzo Koch, sede di Bankitalia (Imagoeconomica)
Rapporto sugli accertamenti finanziari: «I rapporti famigliari spesso sfuggono». In arrivo un’ondata di inchieste sui partiti?

Tangenti praticamente «invisibili». È questo, in buona sostanza, l’allarme sull’ultima frontiera della corruzione nel settore pubblico, lanciato ieri dal direttore dell’Uif (Unità di informazione finanziaria) di Bankitalia Enzo Serata, durante la presentazione del rapporto sulle attività 2025 dei suoi uffici.

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Tutti i misteri dietro il concerto che la Salis ha pagato 1,2 milioni

Tutti i misteri dietro il concerto che la Salis ha pagato 1,2 milioni
Silvia Salis con Charlotte de Witte sul palco del concerto di Genova dello scorso 11 aprile (Getty Images)
Il centrodestra: «La società scartata aveva fatto un’offerta più conveniente». Dopo il contratto, la Rst ha portato il suo capitale sociale da 2.000 a 10.000 euro. Introvabile la sede operativa della ditta «gemella» Ops.

La prima pagina di ieri sulla Concertopoli della sindaca di Genova Silvia Salis (con tanto di pioggia di biglietti «vip» per la maggioranza consiliare per la kermesse organizzata in città da Rds) è stata cancellata dalla rassegna stampa del Comune, forse per non rovinare alla prima cittadina il caffè del mattino. Una censura che la dice lunga sull’idea di trasparenza che alberga nelle stanze di Palazzo Tursi.

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«Ai gazebo votiamo tutti per Salvini come candidato sindaco di Milano»

«Ai gazebo votiamo tutti per Salvini come candidato sindaco di Milano»
Alessandro Morelli (Imagoeconomica)
  • Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli: «Sabato e domenica le primarie della Lega per le Comunali. Il centrodestra può vincere ma ci vuole una sveglia, servono i migliori in campo. Vannacci? Assist alla sinistra».
  • A sinistra, arenato il dibattito sui candidati per il 2027. Majorino tesse trame per Palazzo Marino. Intanto i vertici locali del partito denunciano silenzio e continui rinvii della segretaria Schlein.

Lo speciale contiene due articoli.

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alessandro morelli
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